CIUDAD DE MÉXICO.– Conforme a denuncias de trabajadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), van alrededor de 15 trabajadores muertos por Coronavirus, ya que tanto en el bunker como en las agencias de ministerios públicos no paran actividades, pues pese a la pandemia el hampa no cesa.

Empleados exigen las condiciones sanitarias necesarias para evitar la propagación de la Covid-19, tanto en los trabajadores, como en los probables responsables y sus familiares. El último caso sucedió en la agencia del ministerio público de GAM-1, donde el virus ya cobró la vida del trabajador Alejandro Lazcano.

Asimismo, ya dio positivo otro empleado de la misma agencia, por lo que temen haya más afectados y exigen al fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez, garantice medidas sanitarias.

Advierten que de no ser escuchados en la propia Gustavo A. Madero harán oír sus peticiones a la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos.

Mientras en la agencia del ministerio público 2 de Tláhuac, en las últimas horas dieron positivo al Covid-19 tres empleados. Por tal motivo, su compañeros temen estar contagiados, ya que los afectados presentaron síntomas desde hace más de una semana, sin guardar las medidas sanitarias.

Comentaron que, de los tres contagiados, uno está internado, aunque se desconoce su estado de salud y los otros dos fueron enviados a sus domicilios para cuarentena.

Aseguraron que el Fiscal de Investigación Territorial en Tláhuac, Francisco Javier Camacho Rosas, ya está enterado y a la fecha no interviene. Debido a que enfrentan las pandemias de Covid-19, y la de la violencia, exigen trabajadores las medidas de prevención necesarias.

“Inocentes” podrían morir

El abogado Luis Álvarez, detalló en entrevista telefónica con Grupo Cantón, que detenidos, en calidad de inocentes hasta que se demuestre lo contrario, son enviados por las autoridades del Reclusorio Norte (Reno) “al matadero”.

“Hay dos áreas específicas de contagio, se llaman ‘pueblo’ y ‘pueblo vid’ y los de ingreso están hacinados a su suerte. Es prácticamente un matadero para que vayan y se mueran ahí. No tienen agua potable, no tienen medicamentos, no tiene ni cobijas”, acusa el abogado defensor.

Señala que su defendido, quien hace una semana presentaba una tos leve, “hoy ya está en las últimas”.

El domingo lo trasladaron a zona de cuarentena, agrega, “y está a nada de morirse”, por lo que presentará un amparo y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “para que por lo menos tenga una muerte digna”, dijo.

El jurista sostuvo que a su defendido le fue recomendada la hospitalización inmediata, pero las autoridades penitenciarias y sanitarias de la capital, no atendieron el llamado.

Esperan 800 reos la libertad

El gobierno capitalino, anunció que 800 presos por delitos considerados no graves están en espera de recobrar su libertad completamente, después de enviar los expedientes al poder judicial de la ciudad.

Debido a la emergencia sanitaria que vive la Ciudad de México, por la Covid-19, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que no se trata de una amnistía para los 800 presos, porque están a punto de cumplir su sentencia, son considerados vulnerables y purgan delitos no graves. Aunque hay población vulnerable presa, tienen delitos graves.

Con información de Marcos H. Valerio, Daniel Moncada y Héctor García