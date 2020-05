Harto del fut

Ciudad de México.- Aunque parecía que aquella declaración de retirarse del futbol había sido en un momento de calentura, Ricardo Antonio La Volpe, quien hizo prácticamente su vida profesional en México, ratificó sus dichos.

La última experiencia del Bigotón fue con el Toluca, equipo al que nunca pudo encontrarle la forma y tomarle la manija, y al final parece que fue la detonante para tomar una decisión que, pareciera extrema, tomando en cuenta que siempre vivió para y por el balompié. “No me arrepiento de haberme retirado, me cansó cómo es el futbol actual, tiempo atrás cuando dirigía uno se sentaba con el presidente, con el dueño, ahora se meten los representantes, mucha gente, situaciones que antes no pasaban”, aseguró en entrevista con ESPN.

Mientras, sin dejar de reconocer que tuvo pasajes que no fueron los mejores y que pudieron ser erróneos, lanzó que se queda con los mejores momentos.

La Volpe anunció el pasado 23 de abril que colgaba la pizarra, pero le gustaría ser director deportivo.