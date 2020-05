Famosos durante la cuarentena

LAS ESTRELLAS DEL ESPECTÁCULO SIGUEN MUY ACTIVAS Y MUESTRAN, EN REDES, UN LADO MÁS HUMANO

Julio Camejo entregando despensas en los hospitales, Justin Bieber junto con una de las grandes artistas del momento, Ariana Grande, hacen una canción con temática de esperanza, Alejandra Ávalos preparando un concierto en línea para sus fanáticos; esto sólo pasa en la cuarentena de los famosos, quienes siguen sus actividades para mantener a sus seguidores, y a ellos mismos, entretenidos y relajados.

JUSTIN BIEBER Y ARIANA GRANDE

Este próximo 8 de mayo, Justin Bieber lanzará una nueva canción junto a su gran amiga, Ariana Grande. Se trata de la primera colaboración de los artistas. El tema se titula “Stuck with U” que significa “atrapado contigo”, la letra se inspiró en tiempos de cuarentena. El polémico cantante y la artista, pensaron en una propuesta muy especial a raíz de todo lo que está pasando en el mundo.

NACHO CASANO TIENE COVID-19

En exclusiva para Grupo Cantón, el actor comentó. “Al principio fue como un golpe fuerte, pero tengo la convicción de que todo va a estar bien. Fuimos a entregar miles de despenas en Tierra Caliente en Guerrero y ahí fue cuando me contagié. Al principio pensé que me sentía cansado por la actividad, pero con el tiempo me empecé a sentir mal. Hubo mucha protección y aún así me contagie”.

JULIO CAMEJO ENTREGÓ DESPENSAS

Como parte de la campaña humanitaria Héroes de la salud, el actor Julio Camejo, acompañado de la guapa artista Mariana Seoane, asistió la mañana de este miércoles al Hospital General Dr. Manuel Gea González para realizar la entrega de 100 kits médicos, con apoyo de la asociación Casa de la amistad. Los actores estuvieron felices de realizar esta acción con el fin de ayudar.

ALEJANDRA ÁVALOS

La cantante de regional mexicano, acompañada el guitarrista flamenco, José Antonio, dará el día de hoy, jueves una serenata a sus fans a través de un Facebook Live. La cita es a las 13.30 horas tiempo de la CDMX. La cantante estará feliz de que la acompañes desde la comodidad de tu casa y con toda tu familia.