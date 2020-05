Es una “mamacita” generosa

LA CANTANTE DEJA ATRÁS LOS CHISMES PARA DEDICARSE DE LLENO A CUIDAR A DOÑA SILVIA PINAL EN ESTA CUARENTENA

Alejandra Guzmán envió a sus fans palabras de aliento en estos tiempos tan difíciles y algunas aclaraciones acerca de su hija, la polémica Frida Sofía y de cómo prefiere ocuparse en ver por su famosa madre, Doña Silvia Pinal.

“Soy una persona que no oculto mis errores ni adicciones, las cuales día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios estoy en sobriedad y con salud. A mihija no le envío dinero, por favor no digan algo que no es verdad, tampoco vive en un departamento de ese precio, solo le pago la cuota de mantenimiento mensual donde vive”, escribió La Guzmán. Lo que sí dejó muy claro es que ahorita se está preocupando mucho por la salud de su famosa madre, Silvia Pinal. “Estaré ocupada y atenta a la salud de mi madre, así como ocupándome de mi presente y futuro”, finalizó.