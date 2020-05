Donde sea es bueno

Ciudad de México.- La tenismesista Edith Sigala no se detiene en su preparación rumbo a los Juegos Paralímpicos de Tokio, pues cumpliendo con la sana distancia, adaptó su comedor como cancha de entrenamiento.

“Estoy haciendo ligas para fortalecer y mantener algo de fuerza, hago algo de físico, también veo partidos de las posibles contrincantes que me tocarán en Tokio, y hago análisis con el entrenador Raúl Hernández, quien es auxiliar de Milton García, y es quien me está preparando, ya que se dividieron los entrenamientos entre los tres que calificamos”, explicó la Campeona Parapanamericana en Lima 2019, Categoría TT3.

“Estoy echándole ganas a tener paciencia y pensar positivo, creo que con lo que está pasando todos tendremos la oportunidad de prepararnos mejor, porque estaremos más conscientes por todo lo que ha pasado; en lo personal he valorado más la salud, la familia y, en sí, la vida, porque una pandemia no hace distinción de clases, razas, países, nada de esto importa, la vida es tan bella y a veces no vemos lo que de verdad vale la pena”, agregó la representante del Estado de México.