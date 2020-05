Sale tema inédito de Joan Sebastian

EL CANTANTE DEJÓ GRABADO GRANDES JOYAS DE LAS CUALES SE DESPRENDE “HOY TENGO MIEDO”

.- Antes de fallecer, el cantante de Juliantla, Guerrero, Joan Sebastian, dejó grabado 30 temas inéditos, de los cuales se desprende el nuevo sencillo “Hoy tengo miedo”, el cual viene de la mano de un poema llamado Me voy a comprar un perro, también escrito por el cantautor. El corte “Hoy tengo miedo”, que forma parte de lo que será el nuevo álbum de Joan y que será lanzado el 13 de julio (el día de su aniversario luctuoso), coincide con las adversidades en las que el mundo se ha visto envuelto ante la pandemia global, pues gira en torno a los aspectos de la soledad y el abandono de una pareja.

“Me voy a comprar un perro pa’ no sentirme tan solo y no lo digo con dolo, ya ven que el perro sí es fiel, no como el amor aquel, que me partió media madre, hoy, hoy no hay perro que me ladre, colmillo que roe este hueso”, dice el poema de Joan en uno de sus versos.

De igual manera, fue lanzado un videoclip para promocionar el sencillo, en el que, además de narrarse la historia a través de un actor que interpreta al cantautor, se intercalan algunas escenas del famoso cantante en las que monta a caballo.