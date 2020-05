Piden cadena de oración para Yoshio

.- Luego de que el pasado fin de semana internaron en el hospital Xoco al cantante Yoshio por haber contraído Covid-19, los fans y amigos del cantante se han volcado en cadenas de oración para su pronta recuperación. En exclusiva para Grupo Cantón, su esposa, Marcela compartió:

“Todo sigue igual, Yoshio está en estado crítico. Acabo de hablar con el doctor, quien me dio el parte médico y nada, el pronóstico es muy reservado, sigue muy grave. Cada 24 horas me llaman, si alguien se comunica antes de 24 horas no será una buena noticia”, compartió. La familia hace lo posible por estar tranquila. “Estamos angustiados, pero no podemos hacer nada más que tener paciencia, oramos mucho desde casa, les agradezco mucho a toda la gente que ha realizado cadenas de oración para Yoshio. Qué más quisiera yo que estar con él, pero no me dejan estar ahí. No puedo verlo, no puedo entrar”.

Agregó. “Hemos recibido mucho apoyo, pero hay cosas que no se pueden, no puedo pasar a verlo. Nos hicieron, a los cinco que estamos en casa, la prueba del Covid, pero hasta hoy miércoles nos dan los resultados. No nos explicamos cómo fue que Yoshio se infectó si estaba tomando todas las medidas”.