Gobierno de la CDMX amplía atención para trámite de acta de defunción

Héctor García

La emergencia sanitaria que vive la Ciudad de México el COVID-19, propició que el Registro Civil de la Ciudad de México pusiera en operación tres unidades móviles para atención exclusiva del trámite de acta de defunción, sumando 10 juzgados habilitados para dicho fin.

Las unidades móviles están ubicadas en la siguiente dirección y atenderán de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas:

Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. Calle Xocongo No. 65, colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc.

Calle General Prim No. 62, esquina con Versalles, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

Avenida Tláhuac, 5507, colonia El Rosario, Alcaldía Iztapalapa.

Los anteriores se suman a los siete siguientes juzgados donde la ciudadanía puede también tramitar el acta de defunción: a) en un horario de 24 horas, los juzgados 13, 14, 18 y 51; b) y de 8:00 a 20:00 horas, los juzgados 16, 19 y 32.

Juzgado 13

Aquiles Serdán, No. 81, colonia Aragón La Villa, Alcaldía Gustavo A. Madero.

Juzgado 14

Doctor Liceaga, No. 93, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.

Juzgado 18

Calle 10, esquina Canarios, colonia Toltecas, interior de la sede de la Alcaldía Álvaro Obregón.

Juzgado 51

Prolongación Uxmal s/n, esquina Municipio Libre, colonia Santa Cruz Atoyac, interior de la Alcaldía Benito Juárez.

Juzgado 16

Av. Industria Militar s/n, colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Juzgado 19

Calz. de las Armas, esq. Parque Vía, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco.

Juzgado 32

Prolongación División del Norte y Gladiola, Col. Barrio de San Pedro, Alcaldía Xochimilco.

Las oficinas ubicadas en Arcos de Belén se encuentran cerradas para trámites presenciales en ventanilla, por lo que recomendamos a la población no acudir a intermediarios, ya que los documentos entregados, son apócrifos. Trámites como correcciones de acta y la obtención de copias certificadas de actas foráneas están totalmente suspendidos, debido a la contingencia.

El GCDMX recordó a la ciudadanía que las opciones en línea para la expedición de copias certificadas de actas de la Ciudad de México y para el seguimiento de trámite, puede realizarse en: http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrc/otros-tramites, así como en Kioskos de la Tesoreria.

Además para la obtención de actas de otras entidades federativas se puede ingresar a www.gob.mx/actasnacimiento.