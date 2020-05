A cuentas Felipe, cuando García Luna lo señale

No habrá sesgo político en la aplicación de la ley

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno iniciaría una investigación contra el expresidente Felipe Calderón sólo si la gente así lo pide a través de una consulta ciudadana.

Durante el Diálogo Circular con los medios de comunicación en Palacio Nacional, el mandatario señaló que si bien en Estados Unidos hay una investigación contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien está detenido y es juzgado, no hay elementos que pudieran involucrar a Calderón Hinojosa.

“En México, por ahora no se tiene previsto ninguna investigación en contra de Calderón, pues eso es una decisión que debería surgir de una consulta”, consideró.

Asimismo, el presidente López Obrador reiteró su postura de mirar hacia adelante y superar el periodo neoliberal.

“Lo que puede suceder, pero depende de la investigación sin sesgos políticos es que en las declaraciones de García Luna se implique al ex presidente. Aclaró, hasta ahora no hay elementos que yo sepa para que con el caso de García Luna se pudiera involucrar y juzgar al ex presidente”, enfatizó.

Ante la insistencia de una posible investigación del gobierno de EU en contra del ex mandatario, el Jefe del Ejecutivo aseveró que su gobierno debe actuar con responsabilidad, no optar por la calumnia, no promover lo que se hacía antes sobre fabricar delitos, hacer a un lado a los adversarios acusándolos de cualquier cosa para deshacerse de ellos. López Obrador dijo que en caso de que Estados Unidos le pida información del expresidente Felipe Calderón, en el marco de la legalidad y sólo si se les solicita, sería entregado lo solicitado.

“En el marco de la legalidad. hay convenios de cooperación internacional y con Estados Unidos en ese marco se entregaría la información pero no adelantemos vísperas. esperemos a que termine el juicio. Actuar siempre con rectitud aunque se trata de nuestro adversario, aunque entre otras cosas el ex presidente nos haya robado la Presidencia”, aseveró.