Horóscopos de Yamarash para este martes 5 de mayo

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna creciente en Libra, porta piedra imán para atraer todos tus deseos.

ARIES

(marzo21/abril20)

Que coincida tu pensamiento y tus acciones para generar la buena suerte. No dejar que los factores externos influyan para no obtener la felicidad. Un motivo especial te llena de motivación. No te atemorice y enfrenta con valentía para solucionarlo.

TAURO

(abril21/mayo21)

Las constelaciones traen el impulso para llenar el recurso para la casa, comida y sustento. Encuentras la fuerza de la energía divina para acomodar todo a tu favor. Se despejan los caminos para definir e identificar lo que más te conviene.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

Recupera tu motivación para impulsarte a dejar atrás todo problema. Una linda coincidencia hace un clic especial. Estarás propenso a enfrentarte a una actividad paranormal. Ahuyenta la desgracia invocando por medio de la oración la ayuda del poder superior.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Debes de expulsar toda energía negativa enfrentando con buena actitud toda situación. Logras discernir lo que más te conviene para estar en el momento indicado. Estar con cautela ante los riesgos para seguir con las medidas para prevenir contagios.

LEO

(julio23/agwosto22)

No dudes de ti para coincidir en el momento crucial para explotar lo mejor de ti. La energía de Saturno llena de amor propio, efecto de cuidados y prevención. Estar feliz te llena de energía luminosa que te encamina a donde puedas percibir ganancias.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Un momento maravilloso que no implica algo material solo debes percibirlo. Debes cerrar los capítulos inconclusos para poder enfocarte en el presente. Debes asegurar tu porvenir siguiendo haciendo acciones que venzan la pereza. Un gran momento llegará solo es cuestión de ser paciente.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

Acepta las circunstancias para tomar las medidas para hacerles frente y no te sorprendan las consecuencias. Las vísperas de la abundancia empiezan a fluir. No te involucres en asuntos que no te competen o te van afectar.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

El impacto de un suceso influirá de como lo percibe. Continua enfocando la atención en desarrollar un plan estratégico para generar ingresos. Una pista te lleva a congeniar con el alma gemela. Las tendencias vienen a tu favor aprovéchalo.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Recurre a tus seres queridos en los momentos más complicados. Ser optimista y sin quejarte atrae como un imán las bendiciones y la suerte. Poner énfasis a tu propósitos y se van a materializar. Una pregunta cautelar definirá algo importante.

.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

A un que parezca todo difícil no te rindas y aférrate es la clave para superarlo. Aumenta los esfuerzos y se verá reflejado. Llega mucha energía que debes dejar fluir con actividad física. Vas a deducir y te atormenta solo enfocate en la realidad.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Lo más importante es mantenerte activo pese a la contingencia solo con medidas de prevención. Una fuerte emoción invade tu atención deja que se manifieste y conquiste esa persona que deseas.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

si te lo propones lo vas a obtener. Para obtener otro resultado aplica un cambio de juicios y actitudes. Si apoya a personas necesitadas. Obtener la mayor información posible incrementa los conocimientos y llena de habilidad mental.