digitales para poder continuar con nuestros trabajos, estudios y mantener comunicación con las personas que no podemos visitar en este momento.

Su utilidad es evidente, sin embargo, con el paso de las semanas, el uso constante de estas plataformas han ido provocando efectos secundarios en aquellos que se sienten abrumados del uso excesivo, en la duración de estos encuentros digitales. Pasamos gran parte de nuestro día conectados, esto nos puede estar causando estrés digital así como ansiedad, lo que puede manifestarse en algunos problemas para dormir y generar angustia. El uso indiscriminado de este tipo de herramientas trae como consecuencia cansancio tecnocerebral por pasar tantas horas delante una pantalla sin tiempo libre, provocando también la aparición de síntomas como irritabilidad, dolores de cabeza e insomnio.

Estamos viviendo un momento de gran demanda digital dónde nos vemos obligados a dar respuesta inmediata a los mensajes, llamadas y videoconferencias lo que está provocando vivir en un constante estrés por no poder “desconectarnos”, tanto a nivel psicológico cómo físico. A pesar de que estos encuentros digitales se han transformado en un pilar de esta nueva estructura de comunicación, no significa que todos estén disfrutando el cambio.

¿Cómo podemos protegernos de esta situación?

Es imposible no hacer uso de estas herramientas, no obstante es recomendable no dedicar demasiado tiempo a estar conectados, fijarse horarios de desconexión y dedicar más tiempo a otras actividades personales. El hecho de estar en casa y conectados no significa que debamos estar disponibles todo el día. De esta manera nos protegeremos dedicándonos más tiempo a nosotros, y no generarnos más sentimientos de estrés. Házlo sin culpa. Usemos estas herramientas de manera racional y con el cuidado que corresponde a nuestra persona.