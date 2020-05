De aficionada, a luchadora…

YUNIKO ALVARADO, UNA SEGUIDORA DE HUESO RUDO DE LA LUCHA LIBRE, BATALLA CON TODO

Ciudad de México.- Su primera batalla, esa la libra al salir de casa, cuando se dispone a esperar el colectivo que traza de inicio la ruta hacia su destino.

Yuniko Alvarado Alfaro es de sangre ruda, aunque con corazón de pollo, y es una de tantas heroínas que hoy los más recalcitrantes ven como el enemigo a vencer.

Comienza el Vía Crucis, pero jamás desfallece o se raja ante un repudio que ni siquiera tiene razón de ser, pues su labor, esa más bien, es una con tintes de loable.

“Me pasó algo un poco vergonzoso, pero a la vez sentí tristeza, porque para trasladarme a mi centro de trabajo debo de tomar dos combis, la primera viene de comunidades, y ya me identificaban con mi uniforme.

“Me subí en la parte de adelante y escuché que una señora pidió que, si me podían bajar, o cómo le iban hacer, porque seguramente yo estaba contaminada, y al final el chofer, un poco apenado, y con disculpas, justificando el carácter agresivo de la gente de esos lares, me pidió que me bajara”, cuenta.

Yuniko es parte del equipo de servicios generales de la Unidad de Medicina Familiar III del IMSS, en Salamanca, Guanajuato, y engrosa al ejército que en aquella ciudad combate al Covid-19.

DE CORTE LUCHÓN

Y hablando de su afición por el pancracio, de niña su padre la introdujo en la magia de una disciplina que es cultura en la tan colorida y variada nación azteca, tal vez por eso aquella pinta luchona y echada para adelante.

“Cuando tenía cinco años asistí a mi primera función, porque a mi papá le gustaba mucho asistir aquí en mi municipio, me acuerdo que las hacían en la Plaza de Toros, me tocó ver a Los Hermanos Dinamita, a Alushe con Tinieblas, al Rayo de Jalisco, crecí viendo a toda esa camada de la vieja escuela, desde ahí comenzó mi afición, y tenía varias fotos con ellos.

“Aunque no hay tantos eventos de este lado, cuando se da la oportunidad de que se presenten empresas como AAA, o había una escuela que se llamaba Generación XXI, trato de adecuar mis tiempos para asistir y darle rienda suelta a esta pasión que es increíble”.

VA EN SERIO

Y su verdadera lucha, la que sucede cuando se pone en modo guerrera, comienza al enfrentar a la verdadera pandemia, que nada tiene que ver con actitudes o desaires, sino más bien con la naturaleza misma, que suele ser voraz y despiadada cuando desata su furia.

Y desde su trinchera, encargada de que los lugares cumplan con todos los estándares de higiene, le toca sortear ante los golpes que podrían devenir y no dan marcha atrás. “Yo que trabajo en un hospital te puedo decir que sí hay tal virus, hemos visto personas en ocasiones un poco graves, y aquí lo preocupante es que muchas de las veces no presentan los síntomas, y es difícil, porque cuando una persona da positivo ya no se puede acercar a su familia, la tienen que mantener aislada, y hay quienes se molestan.

“El IMSS no es bien visto, pero yo puedo hablar por mí, y decirte que es muy difícil ir a trabajar con esa incertidumbre, con ese miedo de contagiarte, pero obviamente todos estamos expuestos, y somos un equipo que está trabajando para la gente.

Estoy en el área de servicios generales, y pienso que mi categoría es una de las que menos se menciona, pero creo que nosotros, al igual que los médicos, enfermeras, camilleros, y demás, hacemos una labor que también implica mucha responsabilidad, porque nosotros somos los que nos dedicamos a cuando un paciente de Covid-19 se va de alta, hacer ese trabajo a conciencia de tallar paredes, sanitizarlas, lavar la cama, básicamente en todo momento nos arriesgamos”.