Cochinotes

SALVADOR TREJO

Cuando no es Juana es Chana, pero al interior de la tira chilanga no hay paz y si no es en un sector es en otro, pero las quejas contra los mandos no cesan.

Ahora trascendió una denuncia pública por acoso que presentó machín la policía auxiliar Valeria Sarahí Calderón Juárez, con número de placa 660151 en contra de un comanche del Sector 66 Tiburones que la acosa sexualmente y le quiere arrimar el camarón aprovechándose de su puesto.

La poli le hizo llegar la queja el shaka de ese sector y a tochos los mandos, para ver si le ponen un tenme aquí el degeneradote identificado como Marcos Salgado Espinoza, mejor conocido como el comandante Tiburón, quien la acosó sexualmente y como no accedió a sus peticiones le ordenó a Christopher Peralta Córdoba, encargado de la Línea 6 del Metrobús, donde ella labora, que le cargara calor y la cambiara de línea, además de que le diera un horario de 12 por 12. No entendemos cómo es posible que se sigan solapando estas viejas prácticas de los comanches que les piden un taquito a sus subordinadas a cambio de beneficios y cuando los denuncian las arrestan o las corren. Ya es tiempo de que se acabe con el hostigamiento hacia las policías y corran a los calenturientos.