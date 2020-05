Abandona Del Mazo a personal de salud

Fallece enfermera y doctor en La Perla; trabajadores exigen los insumos médicos necesarios para enfrentar la pandemia

Por: JUAN R HERNÁNDEZ

NEZAHUALCÓYOTL..– Luego de los escándalos de los hospitales de las Américas en Ecatepec y Tlalnepantla en los que se denuncian el abandono en el que se encuentran trabajadores de la salud, ahora se suman las demandas a las autoridades del Estado de México, para atender las exigencias del personal del Hospital General de la Perla, en Nezahualcóyotl, por negligencia en cuanto a las medidas de protección que deben garantizar al personal que allí labora.

Asimismo, los trabajadores de Salud denunciaron que el Gobierno del priísta Alfredo del Mazo abandona a los hospitales que están en los municipios administrados por la oposición. Ante ello, la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Mónica Bautista Rodríguez, señaló que el personal médico y de enfermería del hospital de Nezahualcóyotl, exigen la destitución del director general, Martín Rosales Bahena, de la Jefa de Enfermeras, Santa Muñoz Olmedo y del Líder Sindical Taps Técnico en Atención Primaria de la Salud, Ramón Alvarado Pérez, por su negligencia y falta de ética profesional para proteger la salud de sus trabajadores ante la pandemia, al negarles el Equipo de Protección Personal (EPP).

De acuerdo con la legisladora del PRD, el domingo 3 de mayo se registró la segunda muerte del personal de la salud de dicho nosocomio por contagio de Coronavirus, en esta ocasión se trató de la enfermera, Estela Hernández Cruz, de 33 años de edad que laboraba en la guardia B.

La enfermera denunció a principios de abril la falta de equipo y la calidad del mismo para entrar al área de Covid-19.

Asimismo, en su cuenta de Facebook, la enfermera Hernández Cruz, que se identificaba como Stela Stars, escribió el pasado 9 de abril:

“Hoy en la guardia ya no nos dieron el jumper blanco, dicen que ya no está en los lineamientos de protección, tuvimos que entrar con una sola bata desechable, la verdad pienso que es mucho riesgo para nosotros, ahorita no tenemos acceso para ver los protocolos según la jefa, y la verdad que terror que ni siquiera nos dejen usar doble bata”, dice el mensaje que envió a otro compañero enfermero.

Cabe señalar que el pasado 9 de abril, la primera víctima por contagio del Coronavirus en Nezahualcóyotl, fue el jefe de urgencias de La Perla, Miguel Ángel Girón Guzmán.

Médicos y enfermeras del Hospital General de la Perla han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de material adecuado para protegerse y evitar que continúe incrementando el número de contagios; al momento se encuentran cerca de diez infectados del personal de salud del Hospital la Perla.