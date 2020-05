Reinventar a los organismos económicos

Desechar modelos neoliberales que benefician a pocos; es momento de que la humanidad cambie el mundo

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

“Es urgente desechar las recetas de siempre propuestas por organismos financieros internacionales, supuestamente orientadas a revertir las crisis recurrentes, pero que en los hechos, provocan nuevos ciclos de concentración de la riquezas, nuevas espirales de corrupción, crecimiento de la desigualdad, desintegración social, migración, marginación y miseria”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su documento denominado “Algunas lecciones de la pandemia Covid-19″.

En la reflexión, el mandatario destacó la necesidad de “desechar el modelo que genera riquezas sin bienestar” y procurar una mayor intervención del Estado en el cumplimiento de su responsabilidad social para garantizar los derechos básicos y universales, además de “reconvertir” los organismos económicos financieros internacionales.

Asimismo, contempló la necesidad de que el Estado tenga mayor intervención en el cumplimiento de su responsabilidad social para garantizar derechos básicos y universales: a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la cultura y al deporte, luego de afirmar que “la infección planetaria ha venido a mostrar que el modelo neoliberal está en su fase terminal”.

En la misiva que difundió a en sus redes sociales, el Jefe del Ejecutivo expuso en las ocho lecciones básicas su reafirmación del fracaso del modelo neoliberal y enfatizó la necesidad de reforzar los valores culturales y espirituales, así como pensar en la fraternidad universal, “darle su sitio, su lugar a las culturas que nos han salvado siempre de calamidades” de todo tipo.

Agregó que la pandemia de la Covid-19 dejó al descubierto el abandono de los servicios de salud pública a nivel global lo que se ha reflejado en desgarradoras escenas de enfermos graves.

“La pandemia aún en curso nos dejará centenares de miles de ausencias irreparables y una economía dislocada y severamente disminuida. En muchos sentidos, tenemos que darnos a la tarea de reconstruir el mundo a partir de la colaboración y la fraternidad, para dejar a un lado el “sálvese quien pueda”, aseveró el presidente Andrés Maniel López Obrador.

El mandatario agregó que la gran lección de esta epidemia es la necesidad “indispensable de fortalecer los sistemas públicos de salud y, al mismo tiempo considerar que al igual que la educación y la seguridad social, la salud no puede ser una simple mercancía ni un privilegio, sino un derecho inherente a todos los seres humanos; por ello, los presupuestos destinados a estos rubros no son gastos, sino inversión en el recurso más valioso preciado de cualquier nación: su población”.

Finalmente, el presidente López Obrador enfatizó que las directrices de los gobiernos en el mundo se guíen “por principios humanitarios más que por intereses económicos, personales, de grupos o de potencias, por legítimos que sean.

No a la violencia ni a las guerras de ninguna índole, no al predominio de grupos de presión o intereses creados, no a la desigualdad, al racismo, a las dictaduras, sí a la paz, a la justicia, a la igualdad, a la libertad, a la democracia y el bienestar”, concluyó.