Se despide de Óscar Chávez

LA MELODÍA “POR TI”, RESONÓ EN TODOS LOS MUROS DEL SALÓN TESORERÍA

Con las notas musicales de la canción “Por ti” y un aplauso en el Diálogo Circular en Palacio Nacional, este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió del cantante mexicano, Óscar Chávez.

Al comienzo de la conferencia matutina, el presidente ofreció su pésame y condolencias a familiares del cantautor.

“Bueno, se nos fue ayer el maestro Óscar Chávez. Nuestro pésame sincero, sentido a sus familiares, a sus amigos, a millones de seguidores de su trova, de su música. Lo vamos a recordar siempre”, indicó.

Al finalizar la mañanera, el Jefe del Ejecutivo pidió a su equipo que le pusieran una canción del cantautor.

-Nada más, ¿qué les parece? vamos a escuchar, a ver si pueden ustedes poner una canción de Óscar Chávez. A ver, Óscar Chávez, una canción, a ver, “Por ti”; tiene una que es crítica de los políticos, esos que se hacían sus casitas en las Lomas cada seis años ¿cómo se llama?, cada seis años la casita; o una dedicada al ‘el Ché’ que es buena también, pero bueno. ¿Cuál quieren? O “Macondo” ¿cuál?, preguntó el mandatario a los medios de comunicación e invitados presentes en la conferencia.

-“La niña de Guatemala”, se escuchó al final del salón.

-“Macondo”, pidió una reportera de radio.-“Por ti”, se escuchó al unísono entre los asistentes. “Por ti”, ya dijeron que “Por ti”. Súbele, pidió el mandatario. “Por ti, yo dejé de pensar en el mar Por ti, yo deje de fijarme en el cielo Por ti, me ha dado por llorar como el mar, Me he puesto a sollozar como el cielo Me ha dado por llorar…” Mientras sonaban las notas de la emblemática canción, la mirada del presidente López Obrador se centró en un punto infinito del Salón Tesorería. Por primera vez, el rostro del mandatario se tornó triste y nostálgico.

Este viernes, el presidente López Obrador se despedía y le rendía un homenaje al “Caifán Mayor”, al hombre que con sus canciones criticó al sistema que cada “seis años” construía “La casita” para el siguiente político en el poder; al cantante que con sus melodías le dio “Gracias a la Vida” y enseñó a más de un mexicano a decir “Adiós con el Corazón”.

Hoy, el mandatario mostró el rostro de un amigo que se despide del hombre que a través de su voz lo llevó a visitar “Macondo” de la mano de la “La niña de Guatemala” y que siempre luchó para que “Nunca Jamás” se viera un letrero que escribiera un “Pendejo” que dijera “Se Vende Mi País”.

Al término de la melodía, es una acción espontánea, todos al unísono comenzaron a aplaudir en memoria Óscar Chávez mientras que uno que otro derramó unas “Lágrimas Negras y decir en voz alta “Hasta Siempre” al “Caifán Mayor” que deja un “Mundo Triste”.

FALLECIÓ “EL CAIFÁN” MAYOR

Aunque la música fue la pasión de Óscar Chávez, también plasmó su sello en el mundo de las letras, el cine y la televisión, por eso será recordado por sus canciones de crítica social y su memorable papel en Los Caifanes. Por desgracia, Óscar Chávez murió este jueves 30 de abril a causa de covid-19, confirmó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). “Murió tras presentar paro respiratorio a causa de neumonitis por covid- 19”, informó la dependencia en un comunicado.

TODA UNA VIDA DEDICADA A LA PROTESTA

La colonia Portales, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, fue la que cobijó el nacimiento de Óscar Chávez Fernández, aunque desde pequeño fue errante, pues el barrio donde se desenvolvió realmente fue Santa María la Ribera. Desde temprana edad, Chávez supo que su destino estaba en las artes, por eso se matriculó en la Escuela Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y luego en la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En su etapa juvenil empezó a coquetear con la música, de tal romance surgieron más de dos decenas de discos y cientos de presentaciones en vivo, siendo las más destacadas las que tuvieron lugar en el Festival de la canción OTI, el Polyforum Cultural Siqueiros, el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el Festival de Varadero el Palacio de Bellas Artes de Cuba y en la Plaza Colón de Madrid. Mucha de la música del maestro fue inspirada en obras literarias; la música de Chávez plasmó mucho del sentir nacional, pues relató aspectos cotidianos de las grandes y pequeñas urbes, además de incluir ideas que manifestaron otros símbolos mexicanos, como Sor Juana Inés de la Cruz, Gilberto Owen y Amado Nervo.

Óscar Chávez siempre levantó su voz, fue un luchador social, lo mismo habló en su música del movimiento estudiantil del 68, que de la Guerra Civil española, pasando por el movimiento zapatista, fueron tópicos que el creativo compartió con su voz. Además en el cine dejó legado, como su papel ‘El Caifán Mayor’ Cuando Óscar aceptó ser El Estilos en una película de Juan Ibáñez. Las actividades artísticas no son el único legado de Óscar Chávez; también heredó su preocupación por los menos favorecidos, dándoles voz en sus composiciones. Un artista en toda la extensión de la palabra, que vivió una vida inigualable y que, con su muerte, deja un gran vacío en sus seguidores. ¡Descanse en paz, maestro!

TESTIGOS SAÚL HERNÁNDEZ

“ Por ti, la amargura me sigue y la sigo”. No te vas querido Óscar solo te alejas. Mucha luz Caifan mayor.

SECRETARÍA DE CULTURA

La Secretaría de Cultura y sus instituciones lamentan el fallecimiento de Óscar Chávez, representante de la trova y la música tradicional mexicana que con su trabajo logró retratar la realidad de la sociedad mexicana y dar voz con su música a las causa justas.

ALEJANDRA FRAUSTO

Una voz de lucha nunca se apaga, gracias Óscar Chávez, tu vida fue un viaje digno de tí. Mi más sentido pésame a sus familiares, amigos y compañeros de lucha y canción. ¡Viva Óscar Chávez!