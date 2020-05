‘Título, justo’

SANTIAGO GIMÉNEZ OPINA QUE, EN CASO DE QUE SE CANCELE EL TORNEO, A CRUZ AZUL SE LE DEBERÍA OTORGAR EL TÍTULO DEL CLAUSURA

Ciudad de México.- Con el paso de los días, pareciera que se reducen las opciones de una probable reactivación del Clausura 2020; Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, dijo que será en un par de semanas cuando tengan un escenario más claro.

Y, mientras eso pasa, sobre la mesa se mantiene como posibilidad la cancelación del certamen con sólo 10 Jornadas disputadas, y la idea de nombrar a un campeón.

Cruz Azul, que al momento se mantiene en el liderato, un punto por encima del León, por decreto supondría ser el más justo monarca, situación que ve con buenos ojos Santiago Giménez, atacante celeste.

“Yo creo que 10 Jornadas es muy poco, pero es meritorio también. Aunque sean 10 Jornadas, tuvimos rivales difíciles y nosotros estamos en primer lugar por algo.

Sería injusto de las dos formas, pero no sé, la verdad, es muy difícil. “Me gustaría ser campeón, no sobre la mesa, pero si no queda de otra, nos deberían dar el título”, dijo Chaquito a ESPN. Sobre sus objetivos personales, el delantero de 19 años reveló que “el sueño a corto plazo es ser campeón con Cruz Azul y a largo es ir a Europa”.