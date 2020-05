Mundial, olvidado

Ciudad de México.- El Portero del Milagro, Moisés Muñoz, mote que se ganó cuando levantó el título del Clausura 2013 con el América, derrotando en penaltis a Cruz Azul, pues un cabezazo suyo mandó a los tiempos extra y a la ronda fatídica el partido, habló de sus penas futboleras.

Y es que aun cuando Moi quedó fuera de los Mundiales Alemania 2006 y Brasil 2014, sitio que parecía cantado para él en la justa sudamericana, por su cercanía con Miguel Herrera, éste aseguró que duele más no ser campeón estando ya en la disputa del título.

“Creo que las Finales (son más dolorosas perderlas), porque ahí sí podía hacer algo, tuve la oportunidad de participar, de ayudar a mis compañeros a conseguir los títulos.

“Para ir al Mundial no sólo depende de lo futbolístico, me quedó claro para el Mundial de 2006”, detalló Muñoz en entrevista con TUDN. “No importa en muchas ocasiones lo que haces en la cancha, el momento que pasas, hay otros temas; los que llegan a esa lista, un 85 por ciento fueron los mejores jugadores, y el otro 15 que van son por otras cosas que realmente no está en los jugadores”, agregó.