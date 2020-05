Es amor del bueno

EL LATERAL CARIOCA LANZA NO QUERER IRSE DEL CONJUNTO MERENGUE; CREE QUE LA ESCUADRA ALBINA TAMPOCO PIENSA DEJARLO IR

Ciudad de México.- La idea es mitigar el tiempo, de alguna manera mantenerse en el foco mediático, pues la intención igual es hacer llevadero un encierro que, para muchos, ya se alargó en demasía.

Y es que Marcelo, el Multicampeón de la Champions League con el Real Madrid, como algunos otros personajes del deporte, decidió entrarle a la tertulia virtual en un directo en Instagram con Fabio Cannavaro, quien también fue merengue.

Y, hablando de su estadía con los blancos, el brasileño, quien no la pasó tan bien en la última temporada, fue tajante al asegurar que su futuro es en la capital española, pues además aseguró que es el anhelo de las dos partes que conforman la ecuación.

“Yo no quiero salir y creo que el Real Madrid no me dejaría. Estoy muy bien en Madrid desde que llegué con mi familia. Es mucho tiempo y tengo una historia increíble.

“Me parece bien que haya equipos que me quieran, no sé si la Juve. Hace dos años ya había firmado con ellos y tenía puesta la camiseta, porque no sabía vivir sin Cristiano (bromea). La gente se inventa muchas cosas, me parece bien que sus aficionados me pongan mensajes buenos”, agregó.

ASÍ LA PASA

En el tema puntual del confinamiento por la nueva pandemia, el zaguero carioca habló de cómo intenta aminorar el hastío, al tiempo que aplaudió la disciplina que ha mostrado la gente para hacerle frente a la emergencia.

“Yo salgo solo una vez al día con mis cuatro perros. La gente aquí lo está respetando mucho, pero ha sido muy duro. Infelizmente, hay muchas muertes. Hay que quedarse en casa, ahora salir un poco a las horas que dejan. La gente no esperaba que fuese tan duro. “El mundo se ha parado y el momento es muy duro, pero quedándome en casa he visto cosas que puedo hacer, estar más con mi familia, leer libros y hacer meditación, que nunca en mi vida hice”.