De estreno con “Aire y fuego”

DESPUÉS DE 10 AÑOS DE NO TOCAR UN TEMA INÉDITO, EL CANTANTE REGRESA CON RÍTMO

Luego de cerca de diez años de no sacar un tema inédito, este dos de mayo Erik Rubín sorprende a sus fans con un tema rítmico titulado “Aire y Fuego”. En entrevista desde casa con su propia esposa Andrea Legarreta, el extimbiriche dio los detalles de su creación en esta cuarentena. “Fue interesante la creación de este sencillo ‘Aire y Fuego’ porque tenía 10 año de que no sacaba un tema inédito, y ahora se me está dando esta oportunidad que en verdad no tenía planeado, estaba trabajando en mi disco y de repente revisando las canciones que ya tenemos encontré ‘Aire y Fuego’. Me dije, esto tiene que estar allá afuera”, platicó.

El cantante está feliz de hacer lo que le gusta. “Finalmente la música es universal, la paleta de colores es muy grande, este es un claro ejemplo de que jugué con todos los colores y saque salió esta canción que es para bailar, para dar para arriba, de dar un sentimiento de alegría efusivo y creo que finalmente es un empuje para la gente. A las personas ahorita les viene bien este tipo de canciones positivas”.