Soportar la realidad

LAS CONDICIONES EN LAS QUE VIVIMOS, NOS OBLIGAN A…

…a reinventarnos, el tiempo encerrados pone a prueba nuestra paciencia, salud mental y creatividad, las horas pueden parecer eternas, después de realizar nuestras actividades del hogar o laborales aún nos queda tiempo para poder hacer más.

El tiempo libre que destinemos, ese en el cual, ya no sabemos que hacer, debe de ser de esparcimiento, no podemos estar todo el día trabajando en las labores del hogar o en las actividades laborales.

Primero podemos recurrir a rescatar aquellas actividades que hemos dejado pendientes por mucho tiempo, restaurar aquellos viejos álbumes fotográficos, terminar de leer los libros o revistas pendientes, tomar las siestas que siempre hemos deseado, tirarnos en el sillón para ver televisión sin preocuparte de los tiempos, cuidar plantas, hacer ejercicio…

Es importante que se tenga claro cuáles son los tiempos en el día en los que se va a dedicar a trabajar y cuáles a los que se dedica a la distracción y no combinarlos, porque no los aprovecharemos. Hoy es tiempo de aprender a hacer nuevas cosas, el aislamiento nos dan la oportunidad de hacer cosas diferentes en todos los aspectos, uno no sabe que tan creativo es hasta que las circunstancias nos obligan a serlo

. El aprender debe ser la mejor forma de pasar esta cuarentena. Si nos hubiera tocado la pandemia hace 20 años, no hubiéramos tenido tantas alternativas para distraernos en casa a como ahora, pero debemos de tomarlo con responsabilidad ya que tampoco es sano dedicarle ocho horas a distractores.

Otra gran oportunidad que tenemos es aprender redefinir nuestras relaciones emocionales, con nuestra pareja, hijos, padres, con quien estemos viviendo el encierro, por algo estamos con ellos, es importante que cada quien tenga su espacio, en tiempos comunes nos salimos a trabajar o la escuela y nos dejamos de ver un rato, ahora no podemos hacerlo.

Reacomódate, física, económica, familiar, social y emocionalmente, en estos momentos tienes todo el tiempo.