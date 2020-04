Siempre Águila

PAUL AGUILAR, EN CONFERENCIA DE PRENSA REMOTA, ASEVERA QUE, AUN CUANDO NO PIENSA EN EL RETIRO, QUIERE QUE ÉSTE SEA JUGANDO CON EL AMÉRICA

Ciudad de México.- Es uno de los tipos, tradicionalmente, menos cercanos a los micrófonos, pues su poca simpatía por la prensa siempre fue evidente, incluso dicho por él mismo.

Pero en momentos de pandemia, y por ende de confinamiento, cuando los reflectores están guardados empolvándose, Paul Aguilar decidió hablar en conferencia de prensa remota, pues seguramente extraña todo lo que genera el futbol a nivel mediático. El capitán, siempre vacilante, y entendiendo que esto de la tecnología a veces tiene sus deficiencias, se dispuso a responder a los cuestionamientos, sobresaliendo el que tiene que ver con el adiós, pues ya a los 30, en el futbol, se habla del tema.

Y, de entrada, lanzó que su prioridad es ponerle punto final a su carrera vistiendo de crema, más allá de los rumores que lo ponen de vuelta en su alma mater, el Pachuca.

“Me veo retirándome en el América. Eso es una realidad que me queda de aquí a diciembre el contrato, no quisiera poner fin a mi carrera todavía, me parece que queda un ratito más, sea en donde sea, de titular, de banca o no sea convocado, me parece que hoy toca el poder apoyar a cada uno de mis compañeros y al club para poder darle lo mejor y siga en los primeros planos.

“Lógicamente lo que uno quiere es siempre seguir jugando y ganando títulos, pero ojalá pueda llegar o superar la marca de los más ganadores del futbol mexicano, qué más podría pedir antes del retiro”.

Referente a todo lo que trajo consigo la propagación del Covid- 19, Paul, en su rol de líder, dijo que “me parece que ahorita es un tema mas que nada de mucha fuerza mental, de saber que nos tenemos que preparar para regresar de la mejor forma, platicamos mucho antes de los entrenamientos, comentamos que tenemos que seguir insistiendo en el trabajo físico, porque sabemos que no es lo mismo entrenar en una cancha, que estarse entrenando en casa”.

Retomando aquello de colgar los tachones, al pedirle que escogiera sólo uno de los capítulos que le ha tocado sortear en los distintos llanos, como el más especial, Paul se vio en aprietos.

“Es complicado poder escoger un momento en tu carrera, la verdad es que sería una falta de respeto para la carrera misma de cada jugador profesional el poder elegir algún momento, puesto que ha habido de todo, malos, peores, mejores, y cada uno tiene su sentimiento, y pasa en diferentes situaciones que uno va apreciando y va queriendo muchísimo más”.