Se vislumbra la inversión extranjera

Podrían iniciar actividades a partir del 17 de mayo en algunas regiones en donde le coronavirus no ha impactado

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

Una vez que pase la etapa crítica de la pandemia del Covid-19, se va a trabajar para alentar la llegada de la inversión extranjera a México, pues la crisis del Coronavirus produjo desajustes en el resto del mundo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el Diálogo Circular con los Medios de Comunicación, el mandatario aseguró que pese al impacto de la crisis, hay grandes posibilidades en México de producir pronto y en plazos cortos, por lo que también se darán facilidades al mercado norteamericano para “recuperarnos pronto”.

El Presidente argumentó que de acuerdo con datos arrojados por Google, se ha logrado disminuir la movilidad en varios estados en promedio del 55 por ciento y si se mantiene estable la curva de contagios por Covid-19, hay la posibilidad de cumplir lo que se proyectó de que a partir del día 17 de mayo se reanuden actividades en algunas regiones del país en donde no ha habido casos de coronavirus.

“Desde luego con cuidado, con cercos sanitarios, reiniciar las clases, lograr el regreso a clases y la normalidad económica, luego ver otras ramas productivas”, precisó.

Subrayó que el reinicio de las actividades económicas también deberán realizarse a la par de Estados Unidos y Canadá, por las cadenas de producción que hay entre los tres países.

“Ellos no pueden iniciar si no inician también las empresas mexicanas que abastecen ciertos productos. Por ejemplo, les decía que hasta la industria bélica estadounidense se abastece de partes que se construyen, que se fabrican en México; y desde luego la industria automotriz, y no sólo son empresas grandes, sino que de esas empresas grandes que están en México, que están relacionadas con la industria automotriz de Estados Unidos o de Canadá hay muchas empresas pequeñas”, explicó.

MIL MUNICIPIOS TENDRÁN ACTIVIDADES

Según refiere el subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell, cerca de 1,000 de los 2,457 municipios que hay en México podrán retirar las Medidas de Seguridad Sanitaria el próximo 18 de mayo. López- Gatell apuntó que si la población sigue actuando con responsabilidad y disciplina, estos municipios con muy baja o ninguna transmisión del nuevo coronavirus podrán regresar a la normalidad.

“Como hemos tenido un buen progreso, estamos teniendo zonas del país que no tienen una importante transmisión —de COVID-19—, esto nos va a permitir que en esas zonas, en aquellos municipios donde existe ningún caso o muy poquitos casos vamos a poder quitar estas medidas de seguridad sanitaria a partir del 18 de mayo”, dijo.Estos 1,000 municipios con ningún o pocos casos de Covid-19 están en varias partes del país y se podrá controlar la enfermedad utilizando otras medidas sanitarias correspondientes a la Fase 1 de esta pandemia.

PRIMEROS SECTORES EN REABRIR

Sobre este tema, las Secretarías de Economía y de Hacienda se mantienen en contacto con sus homólogos norteamericanos, así como con los empresarios, para definir protocolos, calendario, aperturas, ritmos y profundidades.

Según la Secretaría de Economía, el gobierno de la 4T se encuentra trabajando de manera estrecha y coordinada con las autoridades de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con el objetivo de dar a conocer los criterios, lineamientos, protocolos y condiciones que deberán observarse para permitir y transitar exitosamente hacia la reapertura de las actividades productivas de la industria.

La elaboración del plan de reapertura del sector automotriz en Norteamérica, refiere la dependencia, contemplará las características demográficas, las condiciones de salud, de riesgo y vulnerabilidad de las personas, así como las capacidades y restricciones de los sistemas de salud pública local para atender la emergencia.

Asimismo, la industria automotriz y sus cadenas de proveeduría en México acatarán la suspensión de actividades mandatada por el Consejo de Salubridad General.

Cabe señalar que la semana pasada, 327 CEO de empresas estadounidenses solicitaron a México reabrir fábricas que, hasta el momento, son consideradas como no esenciales, debido a que su cierre interrumpe las cadenas de suministros de fabricación en la región. El sector automotriz es un pilar del empleo formal en Norteamérica. Solo en México cerca de un millón de personas están ocupadas en dicho sector.

Además, la industria automotriz es particularmente importante por la dimensión, alcance geográfico y extensión de las cadenas de suministro entre los diversos proveedores de todo tamaño en los tres países.

SECTORES AFECTADOS

Un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los sectores de servicios, industrial y turismo son los más afectados por la pandemia.

Un ejemplo son los empleados de supermercados, las azafatas de vuelo y los trabajadores del sector automovilístico se encuentran entre los que han visto amenazada su salud y sus medios de subsistencia como consecuencia de la pandemia.

La OIT reveló que el sector turístico y de los viajes, que antes del brote del Covid-19 se preveía que constituyese el 11.5% del producto interno bruto (PIB) mundial y con la crisis solo en la Unión Europea pierde alrededor de mil millones de euros de ingresos mensuales En el sector automovilístico debe hacer frente asimismo a un súbito y generalizado estancamiento de su actividad económica, habida cuenta del confinamiento de los trabajadores en su hogar, la interrupción de las cadenas de suministro y el cierre de fábricas.

En caso del Transporte Aéreo, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) estima que los ingresos del sector en concepto de transporte de pasajeros podrían reducirse en 252,000 mdd con una disminución del 44% con respecto a 2019.