La salud es primero

Tan solo fue necesario escuchar la entrevista que le realizó Jhon Ackerman al Dr. Hugo López Gatell en su programa de Tv Unam para darme cuenta que el periodismo en México sigue dormido y pregunta lo que le conviene más no lo que desea saber.

Hoy más que nunca puedo entender el odio de diversos grupos de este país que se sienten vulnerables ante la llegada de AMLO al país pues estas personas que comandan cientos de medios de comunicación en México son los mismos dueños de decenas de hospitales privados en la ciudad.

El negocio de la salud es un tema de moda y como bien lo dijo López Gatell en entrevista él está seguro que todos estos ataques en contra del nuevo gobierno fue gracias a que se comenzaron nuevos cambios en el sector salud público; por esa razón tantos ataques contra AMLO abordando el tema de salud.

Gatell aseguró que las presiones del exterior fueron las que obligaron a México a tomar ciertas iniciativas para presionar a la población sobre la pandemia y dejó en claro que obligaron al Gobierno de México a tomar ciertas acciones o pagaríamos las consecuencias en la frontera norte con un castigo económico que sería considerable para el país.

El sector salud por primera vez en México está reaccionando de la mejor manera para contener la “posible” pandemia que por cierto está controlada desde hace algunas semanas debido a la toma pronta de decisiones para no vulnerar a los mexicanos.

Como bien lo dijo Gatell, habrán muertes y muchos contagios pero no se si se refería al contagio del pánico económico y lo que solicitó Trump hace unas semanas… porque en lo personal, no me he enterado de ningún contagio.