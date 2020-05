La partida de un grande

JOSÉ J. NÚÑEZ

Día 41 de la cuarentena.

Cuando te enteras de una noticia que realmente te llega hasta las entrañas, es imposible que permanezcas indiferente, simplemente sientes un conflicto de sentimientos interno que no sabes cómo manifestar.

Por un lado, la tristeza, la melancolía, por el otro, la ira, la confusión, la negación, pero es ley de vida y no obstante lo que suceda, hay que seguir adelante.

Hoy murió, Oscar Chávez Fernández, a los 85 años de edad, actor, compositor y cantante, conocido a nivel internacional como Oscar Chávez.

Como olvidar aquello de:

Por ti, la ternura se niega conmigo,

por ti, la amargura me sigue y la sigo,

por ti, me estoy volviendo loco de celos,

se vuelven contra mí mis anhelos,

se vuelven contra mi

Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno

por ti, estoy muerto de amor tan enfermo

por ti, se han vuelto llaga el sol y el dolor

se han vuelto mal la flor y el amor

se ha vuelto mal la flor

De su emblemática canción: “Por ti”

Oscar Chávez Fernández, nació en la popular colonia Portales, el 20 de marzo de 1935 y era considerado como uno de los máximos exponentes del canto nuevo en México.

Oscar Chávez, pasó la mayor parte de su niñez y adolescencia en la colonia Santa María la Ribera. Realizó sus estudios en la Escuela Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En 1966 actuó en la película “Los Caifanes” en el papel de “el estilos”, lo que aumentó su popularidad y en el mismo año, participó en la grabación de programas de radio-drama para Radio Universidad (XEUN) (de la UNAM). Ha participado como narrador en documentales de la historia de México.

En julio de 2019 fue reconocido, por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México, en la Fiesta de Trova y Canción Urbana Cantares.

Chávez, se caracterizaba por interpretar y componer diversos géneros de música popular mexicana y latinoamericana. Era conocido en México por sus canciones de protesta, dirigidas principalmente contra el gobierno y la derecha, entre las que destaca «La casita» y “Liberación Femenina”

Apoyó musicalmente el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se acompañaba habitualmente en sus presentaciones del Trío Los Morales.

Su producción discográfica se compone de más de 20 títulos, entre los que se encuentra la serie Voz viva de México, en el que recita poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, Gilberto Owen y Amado Nervo; varios volúmenes dedicados a la música tradicional mexicana, latinoamericana, canción amorosa de su autoría, parodias políticas y diversos títulos vinculados con movimientos sociales como México 68, Canciones de la Guerra Civil y resistencia española o el disco dedicado a la guerrilla zapatista: Chiapas.

Óscar Chávez estuvo acompañado por varios músicos en su carrera musical; entre ellos el requintista Chamín Correa, igualmente, en sus recitales de cada año en el Auditorio Nacional era acompañado por grandes músicos, como la Internacional Sonora Santanera, en el 2008, pero es sobre todo el Trío Los Morales (Héctor, Carlos y Julio) el que ha estado a su lado por muchos años en todos sus conciertos.

Como cantante, se presentó en el Festival de la OTI y ha dado conciertos y recitales en el Polyforum Cultural Siqueiros, el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, y fue el primer cantante de música popular que se presentó en un recital en este lugar, el Auditorio Nacional, conciertos gratuitos en plazas públicas como el Zócalo de la Ciudad de México y en varias ciudades de países como España, Cuba, Holanda, Argentina, Chile, Ecuador, entre otros.

Hace unos días, se anunció que fue hospitalizado cuando se supo que presentaba síntomas de COVID-19, en el contexto de la pandemia por coronavirus.

Finalmente perdió la batalla contra la muerte y murió por complicaciones de esa enfermedad.

Descanse en Paz… Oscar Chávez…