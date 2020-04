Regala música a los pequeños

ESTE 30 DE ABRIL, EL FAMOSO PAYASO LANZA A TRAVÉS DE SUS REDES, “LÁVATE LAS MANOS”

Después de 49 años de carrera, Cepillín sigue haciendo reír a los niños como el primer día. Y para muestra basta saber que este 30 de abril el famoso payaso les regaló a los pequeñitos de la casa un tema musical. Se trata de “Lávate las manos”, una canción que el artista les compuso en cuarentena. En exclusiva para Grupo Cantón, Cepillín compartió.

“Para darle consejos a los niños en su día, sacamos el tema ‘Lávate las manos’. Con esto de la pandemia del coronavirus, quisimos aportar de parte de nosotros el que la niñez haga conciencia de la pandemia y se lave bien sus manitas. Que entiendan que las manos no solo se lavan después de ir al baño. El video lo hicimos en casa porque estamos en cuarentena”. Así mismo explicó. “Este día 30 de abril vamos a estar muy ocupados porque vamos a estar en vivo a través de las redes sociales y enlazados a varios programas de televisión y radio. Me gustaría que las televisoras se acordaran que hay más población infantil, entonces sí es importante que haya programas enfocados a los niños… Ahora estamos más unidos que nunca… Yo no me siento de mi edad, me siento muy bien”, dijo Cepillín.