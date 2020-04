Desempleo a la alza; podría superar el 10% por la pandemia: Banxico

Indicó que este incremento del desempleo es inevitable debido a que mucha gente se ha quedado sin trabajo durante la contingencia, además de que tampoco lo esta buscando gracias al aislamiento. Aseguró que, si a todo esto, se le suma que hay una caída en la recepción de remesas, el panorama se vuelve difuso.

“Hay una diferencia enorme con lo que pasó en la crisis del 95 y Fobaproa, no son recursos públicos, no estamos tocando las reservas internacionales, no estamos poniendo en riesgo las condiciones financieras del Banco, estamos realmente reacomodando en liquidez el sistema. Estamos dándole a la banca recursos líquidos a la banca para que puedan otorgarle a las empresas” afirmó Heat.