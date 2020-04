Todos contra Trump

El día de ayer estuve involucrado en dos entrevistas para la radio de Colombia donde me cuestionaban sobre mi tendencia política pero sobre todo mi empatía con el actual gobierno de Donald Trump, una entrevista para Caracol Radio que me dejó pensativo de mis respuestas pero sobre todo me sigue abriendo los ojos para el futuro que le depara a nuestro país.

Tengo que ser incisivo con mi premisa política en México, AMLO no será un presidente eterno del cual tengamos que lidiar para atacarnos entre nosotros, discriminar, humillar, ofender y en el peor de los casos dividir a la sociedad en un país que no necesita de estos shows por el momento.

Estados Unidos esta a nada de comenzar a sentir los embates políticos que dividirán a su sociedad por algunos meses para saber quién se queda con la Casa Blanca. Medios de comunicación y empresarios ya comenzaron sus “ataques” al grado de comenzar historias de conspiración como bien te lo dije el día de ayer.

El pentágono comenzó a liberar información irresponsable que parece sacada de series de Netflix en plena pandemia donde aseguran que grabaron OVNIS en territorio americano hace unos meses para dejar en claro que ellos podrían avalar la existencia de vida en otros planetas.

¿Por qué alimentar los titulares con semejantes notas?

Bill Gates al igual que China son dos de los más grandes donadores de fondos para lograr encontrar la cura de diversas enfermedades y el estudio de muchas más sin embargo muchos Republicanos siguen cuestionándose ¿por qué Gates está apoyando a China en momentos tan críticos?.

Trump está a días de sacar las garras para atacar a diversos medios de comunicación y líderes de opinión que sienta como adversarios pues los “trancazos” están a punto de comenzar.

Eminencias médicas en New York se suicidaron ante la presión del gobierno por atender a miles de pacientes y como bien lo externaron en semanas pasadas muchos de ellos aseguraron que Trump no tomó las medidas suficientes para proteger al país de esta pandemia.

Que comiencen los juegos del hambre mientras tanto México sigue rogando por salir del embate económico que está a punto de golpear al país.