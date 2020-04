Opción real

EL MEXICANO RECIBIÓ LA OPORTUNIDAD DE LA NFL PARA ENTRENAR CON LOS DALLAS COWBOYS, AL APROBAR EL PATHWAY PROGRAM

Ciudad de México.- Desde su casa, junto a su familia, como se estila en el Draft de la NFL, Isaac Alarcón esperaba la llamada del equipo que le daría la oportunidad para al menos probarse.

El radio del mexicano, quien en el circuito local jugó para los Borregos Salvajes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, se redujo a cuatro escuadras, las que precisamente integran el Este de la Conferencia Nacional (NFC): Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, New York Giants y Washington Redskins.

Al final, seguramente con las gorras de cualquiera de los equipos listas, pues había un pokér de opciones únicas, los Vaqueros fueron los señalados para tomar al representante azteca quien, de tal suerte, es seguidor de la organización texana.

Y es que tras validar de buena forma las pruebas durante el International Pathway Program, un programa que la Liga implementó para captar a talentos en el extranjero, el liniero mexicano de 21 años fue incluido para ser elegible en alguno de los equipos que engrosan el circuito.

Lo que sigue para el representante de casa es entrenar y probarse en el equipo de la estrella solitaria, que al final decidirá si echa mano de sus servicios, sin que éste represente un lugar en el roster, pues en caso de mantenerse, lo hará como un agregado, sin tener que ocupar el sitio de alguien más, lo que le podría abrir sus opciones.

El tacle izquierdo viajó en enero a Florida, donde realizó una serie de exámenes junto con otros ocho elementos de otras partes del mundo, en espera de tener su chance en la NFL.

“Tuve la oportunidad de entrenar con los demás atletas del programa, sin quitarles mérito me di cuenta de que el nivel no es muy diferente. En México no estamos muy lejos, creo que sí se puede y me voy a esforzar para poder abrir esa puerta y que empiecen a voltear a México, es uno de los objetivos que tengo.

“Que sepan que en México hay muy buen americano, quiero poner el nombre de mi país en alto y eso me motiva a entrenar más duro todos los días”, dijo el regiomontano en entrevista con ESPN.