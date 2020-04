Llora al abuelo

Los Angeles, California.- A su estilo, pues en los últimos tiempos le dio por convertirse en un personaje asiduo a las redes sociales, Javier Hernández buscó desahogo, tras la muerte de su abuelo, el también exfutbolista Tomás Balcázar.

Chicharito, a través de un en vivo, habló de los sentimientos que experimenta luego de la partida de uno de sus grandes ídolos. “Él se realizó, vio realizar a muchas personas, y nada, pues aquí seguirá. Me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio porque me recuerda mucho a él, muchísimo más de lo normal, por eso hice este live, quería expresarles todo esto para ver si me ayudaba un poco.

Me río porque me imagino a mi abuelo diciéndome: ‘órale pendejo, a trabajar’”. Hernández dijo que “estoy muy agradecido por esa gente que recuerda su felicidad, su amor por esta vida, por el futbol, por nuestras Chivas, por mi cachetón (su hijo Noah), como es de paradójica la vida, ahora que viene otro bebé en camino. Me cuesta trabajo ahora que no puedo estar con mi familia, pero sé que ellos están bien”.