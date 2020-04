Fernando Vilchis politiza pandemia

PEQUEÑO CRÓNISTA

MARIO LÓPEZ

pequenocronista@gmail.com

Ya no causan sorpresa las actuaciones del alcalde de ECATEPEC, FERNANDO VILCHIS CONTRERAS, quien se confirma cada día como un presidente municipal que le interesa más su bienestar y su carrera política que la seguridad y bienestar de los ciudadanos que gobierna, pues ante esta pandemia del Coronavirus prefiere ponerse de acuerdo con el senador por MORENA, HIGINIO MARTINEZ MIRANDA, con quien se reunió el fin de semana pasado, junto con 100 alcaldes y diputados morenistas y de la coalición, que con el cuerpo edilicio de ECATEPEC para definir acciones en este municipio ante la Covid-19, toda vez que en la pasada sesión de cabildo síndicos y regidores de MORENA y del PT, abandonan la sesión solemne de Cabildo, ante la negativa de FERNANDO VILCHIS CONTRERAS, para tratar el tema de la pandemia en Ecatepec. Los ediles de MORENA que salieron fueron: Lorena Salas, 1er Síndico; Daniel Sibaja, 2º Síndico; Azucena Cerrillo, 1era regidora; León Felipe Río Valle, 2º. Regidor; y Miguel Ángel Juárez, 4o regidor por el PARTIDO DEL TRABAJO (PT), esto ante el incremento de casos a 258 personas contagiados por Coronavirus en territorio ecatepequense. Incluso criticaron que el edil le dé prioridad a organizar la celebración por los 200 años de ECATEPEC, que no haya reducción de sueldos de funcionarios, así como no aguinaldos para apoyar a las familias afectadas en su economía por la pandemia ante las medidas sanitarias por la pérdida de empleos o cierre de negocios no esenciales. Contrario a eso, dicen, FERNANDO VILCHIS CONTRERAS, prefirió “pasar la charola” a los empresarios y a los ciudadanos de la localidad al instalar centros de acopio en distintos puntos del municipio de Ecatepec.