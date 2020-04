Créditos oscuros del BID a IP

Aclaró que la 4T no está en contra de las empresas privadas que consiguen financiamiento, pero no a costa del erario público; no al Fobaproa II

Por: Juan R. Hernández

Tras el anuncio del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre un préstamos de 12 mil millones de dólares para apoyar a las micro, pequeña y medianas empresas (Mipymes) de México; el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió que existe riesgo de corrupción en dichos créditos a las empresas nacionales.

Enfatizó que el modelo de “rescates” recomendado por organismos internacionales, financiado por la banca privada y luego cargada al erario, equivale a corrupción y a castigar a los que menos tienen.

Cabe señalar que acuerdo está basado en el financiamiento a través de factoraje inverso, “instrumento que permite a las Mipymes obtener alternativa de financiamiento sencilla y a tasas atractivas”. Durante el Diálogo Circular, a pregunta expresa sobre si hay corruptelas en este plan que tiene el Consejo Mexicano de Negocios y el BID, el Jefe del Ejecutivo, respondió que “Sí, si no se cuida, y lo mismo lo del dinero que va a disponer el Banco de México, estar muy pendientes, no oponernos, pero cuidar”. Aclaró que su Gobierno no está en contra de que las empresas privadas consigan financiamiento.

Pero, advirtió que, en caso de que no puedan pagar, la Cuarta Transformación no está dispuesta a entrar al rescate como se hizo con el Fobaproa que a la fecha, su deuda se incrementó de 180 mil millones de pesos a 5 billones y además, cada año se paga por concepto de intereses de 30 a 50 mil millones de pesos.

Asimismo, AMLO reveló que en una reunión que en una reunión que sostuvo en Palacio Nacional con “hombres de negocios”, explicó que se liberarían 25 mil millones de pesos para otorgar un millón de créditos a pequeños empresarios, como una de las medidas para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia.

Uno de estos representantes le dijo que ese dinero lo podrían convertir en ocho millones de créditos, sin embargo, luego del análisis correspondiente, le avisaron que sólo podrían aumentar 140 mil créditos más si les entregaba ese dinero; lo que el presidente consideró no conveniente, dado que solo endeudaría al país y el gobierno tenía la disponibilidad de entregar, directo, un millón de créditos.

“No, el propósito era otro, era el que -lo siguen diciendo- que nos endeudáramos. ¿Ustedes creen que yo a la primera voy a solicitar crédito sin hacerle la lucha ahorrando para no caer en deuda? Eso era una cosa. Y la otra era una prórroga para pagar los impuestos después de tres meses o de cuatro meses, o de seis meses, cuando pasara la crisis. Imagínense, si decretamos una prórroga para que se paguen los impuestos después, nos quedamos sin recaudación, ¿y cómo vamos a proteger a los pobres?, ¿de dónde va a salir para darle el apoyo a los adultos mayores, a las niñas, a los niños con discapacidad? Ellos no creen eso”.

“Imagínense que yo autorizo prórrogas para el pago de impuestos. Si no están acostumbrados los de arriba a pagar impuestos, ¿qué estoy fomentando?, la cultura del no pago. “Sí me cuesta trabajo, por eso les mandé una carta, ayúdenme. No es su función, ya lo sé, pero que se sensibilicen, convenzan a los que deben y no pagan y tienen. Si nos ayudan con esa labor, pues tenemos… de ahí salió lo de los 25 mil millones adicionales para los empresarios del Seguro Social, porque 15 que deben 50 mil millones, 15, algunos pagaron o se comprometieron a pagar, ahí sacamos 15 millones”, contó López Obrador.