Clases online: un nuevo desafío

PSIC. ANDREA BELLO VÁZQUEZ

@centroliam@ gmail.com

EL CONTESTO DEL AISLAMIENTO ALTERÓ LA DINÁMICA DE LOS…

…procesos de aprendizaje de todos los estudiantes del país. La contingencia obligó a que las clases se tomaran de manera virtual con el objetivo de aprender y terminar con éxito el curso. Para quienes no estaban habituados a la tecnología, debieron convertirla en su aliada, de un día para otro los estudiantes no sólo se encontraron con el desafío de organizar rutinas para cumplir con las entregas y clases virtuales, también se enfrentaron a la necesidad de encontrar nuevas maneras de vincularse con docentes y compañeros.

El aprendizaje en línea ofrece varias ventajas como flexibilidad y comunicación constante. Sin embargo, al ser un nuevo método de estudio para muchos alumnos puede resultarles aburrido y llegar a provocarles estrés.¿Cómo puedo administrar las rutinas de ocio y las de estudio? A continuación propongo recomendaciones para hacer más productivas las clases online:

Organiza tu día; establece un horario que sea factible de cumplir, asigna tiempo para estudiar, para comer, tomar clases, ayudar en casa y tener ocio. En lo posible, determina un lugar especial y exclusivo para tomar clases y estudiar.

Establece acuerdos con las personas que vives sobre el tiempo que requieres para estudiar, y respeta los acuerdos que establezcas para realizar otras tareas de la casa. Arma una lista de las diferentes tareas diarias con prioridades a resolver. Establece objetivos diarios realizables y coherentes en relación con tu avance de tareas y estudio.

Hacer recreos o pausas entre clases y horas de estudio; no te olvides de comer, es importante no descuidar nuestra salud física y mental. Evita distracciones; no seas multitask en clases, apaga el teléfono o apártalo, es importante evitar distraerse en redes sociales.