A todo galope

En esta época de reflexión por la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, vale la pena hacer un análisis de género regional mexicano y, sin duda, lo que más me llama la atención es el segundo aire que tomó el grupo Bronco, pues a pesar de los escándalos y dimes y diretes que provocó la salida de Ramiro Delgado, uno de los fundadores del grupo, Lupe Esparza supo darle dirección a las cosas y sin afán de revancha sostuvo en la agrupación a Ramiro Jr., quien junto con sus hijos René y José Esparza; además de Javier Cantú, le vinieron a dar un toque de frescura a El Gigante de América.

Las ideas musicales de los chavos, sumadas a la experiencia de Lupe han hecho que el galope de Bronco tome mayor vigor y ahora les adelanto que con la sangre nueva viene un álbum con canciones totalmente inéditas, por lo que estaremos siendo testigos de la nueva era de Bronco y no les extrañe nadita que pudieran convertirse en otro boom como lo fueron en la época de los 80´s y 90´s, pues los jóvenes ya adquirieron una experiencia bárbara y han hecho discos de concepto, de Primera Fila, en vivo, duetos con Ana Bárbara y otros grandes artistas; hoy su música tiene un toque de modernidad, sin abandonar sus raíces y experiencia.

A pesar de que Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme se mostró muy dolido por el desaire que le hizo públicamente Christian Nodal para hacer una colaboración, dicen que no hay mal que por bien no venga, pues no fue con Nodal, pero será con Julión Álvarez y sólo están esperando que termine la pandemia que tiene a todo mundo atado de manos, para que entren a grabar el tema.

El intérprete de Yo ya no vuelvo contigo alabó la sencillez y humildad de Julión, pues siendo la gran estrella que es, no se puso sus moños como el sonorense, y fue a verlos y subió a cantar con ellos al escenario del Auditorio Telmex de Guadalajara; de ahí nació la idea de hacer el dueto y ya se le cuecen las habas por hacerlo.

La semana pasada alabé la iniciativa de Julio Preciado para ayudar a los músicos de las bandas de Mazatlán y su reto tuvo eco, pues me enteré que El Recodo ya entregó despensas para que sean repartidas entre integrantes de diversas agrupaciones que atraviesan momentos difíciles por la crisis del Covid-19. También la Banda MS ya respondió al llamado, pero faltan otras importantes que se están haciendo patos como La Arrolladora, La Adictiva, Los Sebastianes, y otros que ganan muy buena lana a costillas de los músicos.