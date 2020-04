Sin miedo y con empatia…

PSIC. OLIVIA RODRÍGUEZ CHÁVEZ

@centroliam@ gmail.com

SITUACIÓN COMPLICADA QUE SE VIVE ACTUALMENTE EN MÉXICO

La situación actual que se esta viviendo en el mundo y la saturación de información poco verídica hace que algunas personas generen miedo, pánico y poca tolerancia con los otros, los pensamientos negativos y catastróficos influyen en generar estas emociones.

Como seres humanos cuando sentimos miedo a que algo nos pueda pasar, queremos proteger a los que mas queremos aun en contra de lo que piensen, sientan o hagan, en el caso de los cuidados y protección que debemos de tener ante esta contingencia, es común que queramos que nuestros seres queridos obedezcan las recomendaciones, que no salgan de casa etc. Sin embargo, cuando esto se vuelve complicado puede generar un conflicto en la familia.

Para poder regular nuestra emoción y evitar conflictos sugiero que primero se haga conciencia de los cuidados que estamos teniendo y analizar si son los adecuados, es decir puedo exigirle a mamá o papá que se queden en casa, que sigan las medidas preventivas, pero ¿Realmente yo lo estoy haciendo? Recordemos que la mas grande enseñanza es el ejemplo, de no ser así, tenemos que comenzar a hacerlo, responsabilizándonos de nuestro propio autocuidado.

Una vez poniendo el ejemplo, será más fácil sugerirle a la familia que también lo haga, ahora bien, si ya me estoy cuidando y mis seres queridos no, primero debemos tener en cuenta que no podemos obligar a alguien a hacer algo que no quiera ya que se puede generar un conflicto y llevarnos a la frustración. Es importante poder entender porque no quiere hacerlo, quizá por negación, miedo, resistencia, poca credibilidad a la situación etc. Ser empáticos con el otro, es poder visualizar la situación desde el punto de vista de la otra persona, poniéndose en sus zapatos y ser asertivos.