Reaparece tras derrame cerebral

EL ESPAÑOL MANDÓ UN VIDEO A SUS FANS EN EL QUE EXHORTA A LA GENTE A QUEDARSE EN CASA Y LEER

Luego de ser operado tras la terrible caída que sufrió el pasado 12 de febrero mientras daba un concierto con Joan Manuel Serrat en el Wizink Center, Joaquín Sabina se encuentra en su casa de Madrid, en plena cuarentena. El intérprete dio su primera entrevista a través de Skype con el periodista Jordi Évole en donde recordó el accidente y dio detalles de sus días en cuarentena.

El cantante explicó que se encuentra bien de salud, aunque lamenta no poder tocar la guitarra y ver a sus hijas. Además compartió: “Yo he llevado muy bien la soledad y puedo estar en casa en un rincón leyendo un libro. La soledad no es el problema, sino la prohibición de besar o abrazar a la gente que amas. De hecho todos deberían de tomar un libro en este tiempo de asilamiento”, recomendó el español.