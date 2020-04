Desaprueba a gobernadores que aprovechan la pandemia para utilizarla políticamente

jefa de Gobierno de la Ciudad de México, desaprobó a los gobernadores – Jalisco y otros- que aprovechan la pandemia por Covid-19 , para utilizarla políticamente dejando atrás la unidad que se requiere hoy en día el país para salir más rápido del reto que tiene enfrente.

“Me parece que son tiempos de unidad, no es tiempo de generar diferencias, porque estamos en la más complicada fase a la que se enfrenta el país, y la crisis económica que se deriva por la pandemia, por ello en este momento hay que buscar la unidad, colaboración y no una acción política que lo único que disminuye es la capacidad de atención a la ciudadanía”. La gobernante capitalina, dejó que en claro que siempre será respetuosa de los derechos individuales y colaborará estrechamente con los 16 alcaldes, independientemente del partido político al que pertenezcan, “así debería ser a nivel nacional, porque hoy los gobernadores utilizan la epidemia para un tema electoral, me parece que no es correcto”.

Dijo sentirse orgullosa de los capitalinos, pues la mayoría ha cooperado quedándose en casa y manteniendo la sana distancia.