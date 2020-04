Juan de Dios Pantoja rompe relaciones con su novia

El Youtuber Juan de Dios Pantoja reveló en un video subido en su canal la ruptura con su novia, la influencer Kimberly Loaiza, luego de que este fuera expuesto por Lizbeth Rodriguez, otra youtuber quien trabajara para Badabum.

Con un video titulado “Adiós”, el youtuber confesó que Kimberly Loaiza le pidió un tiempo, pues resultó afectada después de ver varias pruebas de su infidelidad, en donde se descubrió que el youtuber grababa a algunas mujeres mientras mantenían encuentros íntimos.

“Kimberly ya no tiene fuerza para nuestra relación, después del problema yo la notaba diferente, demasiado seria, dormíamos juntos y era como si yo no existiera, se tapaba de pies a cabeza y no me hablaba, intentaba hacerla reír y no podía como antes … está muy lastimada, me da tristeza saber que las cosas difícilmente van a ser como antes. Kimberly me pidió que me fuera, Kimberly me terminó… yo sé que está cansada de mí, no creo que sea un tiempo, yo la conozco, nunca me había dicho algo así. Siento que algo murió en su corazón. Me duele pensar que no sólo sea un tiempo, que decida quedarse sin mí”, comentó.

En respuesta también al video subido, decidió cerrar sus redes sociales, por la polémica desatada por su situación actual. Mientras que algunos seguidores mostraron apoyo a de Dios Pantoja, otros desmeritaron su discruso, púes aseguran este cuenta con mucha manipulación de su parte hacia su pareja.

“Se puede cambiar por amor …no puedes dejar que te calienten la cabeza…olvida lo mal que estuve en muchas ocasiones, sé que no te mereces a un hombre como yo. Tú sabes lo explosivo que soy, mi problema para controlarme, enojado sé que te he tratado mal, te he dicho groserías, pero no puede terminar esto así”, reveló.

