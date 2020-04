Gobiernos endurecen medidas, y antes no hicieron nada ante COVID-19

Pequeño Cronista

Por Mario López

Muy lentos y descoordinados con el GOBIERNO de ALFREDO DEL MAZO MAZA, se han visto los GOBIERNOS MUNICIPALES MEXIQUENSES respecto a la suspensión de actividades no esenciales durante esta contingencia sanitaria. Muy pocos ediles han puesto empeño en sus localidades para atender esta pandemia con seriedad en beneficio de sus ciudadanos, donde parece que sí hubo irresponsables que se fueron de vacaciones, y con la entrada de la fase tres, ahora quieren endurecer las medidas en comercios no esenciales y que los ciudadanos entiendan que se deben cuidar y evitar que los contagios se propaguen.

Ahí está el presidente municipal de TOLUCA, JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ, quien hizo uso de la fuerza pública para hacer entender a los comerciantes dela cabecera que tenían que suspender sus actividades; o el de ECATEPEC, FERNANDO VILCHIS CONTRERAS, que cerró todo un centro comercial porque los comercios no respetaban las medidas sanitarias y para retirar los sellos de suspensión se redujo hasta un 15 por ciento la actividad comercial de Multiplaza Aragón.

El Instituto de Salud del estado de México (ISEM) dio a conocer en un comunicado QUE EL GOBERNÓ DE ALFREDO DEL MAZO MAZA, entrega a 120 mil adultos mayores que padecen obesidad e hipertensión sus medicamentos con apoyo de Técnicos en Atención Primaria a la Salud (TAPS) y Cuidadoras de la Salud, para fortalecer las medidas de prevención de enfermedades, higiene y sana distancia para que los mexiquenses que no cuentan con derechohabiencia.

Esta acción es parte de las estrategias epidemiológicas para mitigar contagios del virus SARS-CoV-2 que provoca COVID-19, pero no informa de qué manera los adultos mayores que padecen enfermedades crónicas y que aún no cuentan ni tienen acceso a este beneficio se pueden acreditar y tener sus medicamentos, pues debido a sus cuarentenas no tienen forma de pedir ayuda y apoyo para sus medicamentos.

