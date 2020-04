Estudiantes en cuarentena

PSIC. EDUCATIVO, ALBERTO HERNÁNDEZ

@albertohhorientador@ hotmail.com

DEBES ORGANIZAR TUS PRIORIDADES PARA CUMPLIR

Ahora que estamos en cuarentena tenemos el problema del tiempo, o tenemos mucho o no nos alcanza, se tienen que hacer varias actividades, escolares, laborales, arreglar la casa, etc., son varias cosas que podemos hacer.

Pero ¿con cual empezar?, primero organiza tus prioridades, en los planes de trabajo que mandaron las escuelas están las fechas de entrega de trabajos, organiza tu día de acuerdo a estas fechas, empieza temprano, pon un horario que sea fijo para que diario empieces a esa hora programada, empieza con las materias que te cuesten un poco más de trabajo por qué estás descansado y despejado, no dejes actividades pendientes por que se te va a acumular el trabajo y será complicado, sólo has pausas para ir al baño o para la hora de la comida, recuerda que si estuvieras en la escuela no te estarías saliendo de las clases a cada rato, al terminar las actividades escolares del día tómate unos minutos para despejarte, checa tus redes sociales, ve la televisión, videojuegos, escucha música, etc., es importante también la diversión, pero te recomiendo que no sea más de una hora para que puedas hacer más cosas y aproveches el día. Todos tenemos pendientes que se van quedando o cosas que queremos hacer pero que nunca hemos podido realizarlas.

El encierro puede producir ansiedad, estrés, irritabilidad etc., por lo que lo más recomendables es mantenernos ocupados con varias actividades, realiza un calendario semanal donde pongas que puedes hacer después de terminar las actividades escolares, puedes hacer ejercicio, hay varios vídeos en YouTube con rutinas, aprender un idioma en línea, hay muchos vídeos que nos enseñan varias cosas, como hacer una huerta en casa, reciclar, etc., atrévete a hacer algo nuevo. Aunque se lea trillado los clásicos nunca fallan, puedes pintar tu cuarto, la casa, y hacer arreglos.