Empresarios sabotean a 4T

“La receta neoliberal fue un desastre. Yo le dije a Zedillo que estaba mal rescatar a los de arriba”, señaló AMLO.

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

“Nunca más un Fobaproa”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo que este Fondo Bancario de Protección al Ahorro es un claro ejemplo del fracaso rotundo de la política neoliberal.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario aseveró que cuando él era dirigente de un partido político de oposición, le advirtió, al otrora presidente de la República, Ernesto Zedillo que estaba mal rescatar a los de arriba. A lo que respondió que el Fobaproa era para que no se cayera la estructura financiera y económica de México.

Posteriormente, anunció en su informe de gobierno que el rescate bancario costaría 180 mil millones de pesos. Pero a la fecha, el deuda ya alcanzó los dos billones de pesos, además de que cada año se destinan de 30 a 50 mil millones de pesos.

Sostuvo que sí es un expediente abierto en el que no está a favor de la impunidad, pero tampoco a favor de solo castigar a los personeros de los verdaderos responsables de las políticas de saqueo.

ANTE PREPOTENCIA Al ser cuestionado si estaba de acuerdo con el anuncio del financiamiento de Banco Interamericano de Desarrollo Invest a empresas mexicanas por 12 mil millones de dólares, el presidente Obrador respondió:

“Si no le cuesta al pueblo, o sea, sino es a cargo del presupuesto, adelante; porque si es a cargo del presupuesto no lo acepto, porque tenemos que rescatar a los que necesitan comer. Sí, si no es con el aval del gobierno no hay problema, bienvenido; además, entiendo que es el del BID, adelante con las empresas, nada más que no le cueste a la nación, porque nosotros no podemos avalar eso”, dejó en claro el mandatario.

Entonces, ver todo esto es protegernos como nación, además no dar ninguna oportunidad a la corrupción, porque todo esto lleva a acompañar, esa política neoliberal siempre se hace acompañar de la corrupción. Entonces, tenemos que estar muy pendientes.

Sin embargo, el mandatario indicó que no le gustó mucho “el ‘modito’ de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, ya no es como antes”, dijo al referirse al plan de rescate económico para empresas que anunció el Consejo Mexicano de Negocios, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Antes el poder económico y el poder político eran lo mismo, se nutrían mutuamente. Pero ahora ya no, ahora el gobierno representa a todos; hay una separación entre poder económico y político. Entonces ¡¿cómo que se hace un acuerdo y que Hacienda lo avale!? ¡¿y qué?!, ¿nosotros estamos de floreros?, cuestionó el mandatario.

Asimismo, enfatizó que sería “inmoral” e “inhumano” avalar el rescate, (un Fobapro dos) de un sector de la población cuando hay 60 millones en la pobreza.

RECOMENDACIÓN BANXICO

El presidente López Obrador, recomendó al Banco de México que en el empleo de los 750 mil millones de pesos autorizados para apoyar a pequeñas y medianas empresas se cuide que los recursos realmente se dirijan a ese sector y no sirvan para salvar a grandes corporaciones o bancos “Hay que tener cuidado con ese tipo de apoyos del Banco de México.

Lo estoy planteando porque seguramente los del Banco de México están escuchando o les van a comentar que vamos a estar vigilando. Nada más imagínense que empiecen a rescatar a empresas quebradas y que suceda lo que pasó: bancos quebrados, banqueros ricos. No, no se puede socializar las pérdidas y privatizar las ganancias”, indicó.

El mandatario, señaló que no es deseable que los recursos de la nación, administrados por el Banxico, sean destinados al rescate de empresas que antes de la pandemia del Covid-19 ya tenían problemas financieros. Ante ello, advirtió que vigilará que no se usen las reservas de la nación, puesto que no son de Banxico ni del gobierno. “Sus reservas no son del Banxico ni siquiera son del gobierno, son de la nación y así todos los créditos hay que cuidarlos porque sino se cargan a la Hacienda pública”, señaló tras reiterar su respeto a la autonomía de la institución. Cabe señalar que la semana pasada, el Banco de México anunció medidas como el recorte al 6 por ciento de la tasa de interés y la inyección de 750 millones de pesos a la Banca para que sean canalizados a los bancos y estos puedan llegar a personas y empresas.

En ese sentido, el presidente descartó que su gobierno vaya al rescate de las grandes corporaciones en el contexto de la pandemia del Covid-19, como sucedió en el pasado, con el Fobaproa. “No vamos a ceder aunque se enojen, se van a quedar esperando”, advirtió.