Empresarios de la capital piden diferir impuestos ante crisis económica

Hugo Hernández

Representantes de organismos empresariales demandan prórroga de impuestos y servicios, devolución pronta del IVA, depreciación acelerada para promover inversión y que las Alcaldías destinen el 30% a compras a pequeñas y medianas empresas.

Durante el Foro Virtual ‘¿Qué debe hacer el Gobierno para frenar el desempleo por COVID-19?’, encabezado por el diputado local Mauricio Tabe, y el presidente del PAN, Andrés Atayde, los panistas dijeron que hay planteamientos sobre deducibilidad, diferimiento en el pago de luz y agua y, suspensión del pago del programa interno de protección civil, casi todo lo que estamos identificando es sobre difererimientos, “no concesiones, no regalos, no condonaciones”, aseveró el líder de la bancada panista.

Adelantó que desde el Congreso local trabajarán con el sector en reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles y otras propuestas para alentar la inversión e impulsar la reactivación económica de la CDMX.

En su oportunidad, el Presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo, afirmó que la crisis sanitaria por Covid-19 ha profundizado la crisis económica y de seguridad por lo que se debe posponer o incluso condonar el Impuesto Sobre Nómina, el impuesto al hospedaje, el cobro de agua y de La Luz, el Impuesto Sobre la Renta, promover un apoyo para las y los trabajadores, la suspensión de los trámites o procesos pendientes de las Mipymes, entre otras”.

Durante las participaciones de los empresarios, Gabriel Funes, consejero nacional de COPARMEX, planteó generar esquemas temporales de apoyo a la liquidez de las empresas y fortalecer la capacidad de consumo en las familias.

Marco Antonio Buendía, presidente de la Cámara Nacional de la industria Restaurantera y de Alimentos CondimentadosCDMX, insistió al Congreso de la Unión y a los legisladores federales devolver la deducibilidad de restaurantes al 100 por ciento, que actualmente está en 8.5 por ciento, lo que calificó no como un incentivo, sino un retroceso.

En su momento, Rafael González, titular de la Asociación de Hoteles CDMX, habló de una fuerte crisis de liquidez para el sector, por lo que planteó apoyo en impuestos federales y locales. “No podemos pagar un impuesto de nómina cuando los trabajadores no están trabajando, no podemos pagar un impuesto a hospedaje cuando no hay hospedaje, porque no hay turismo y no hay ingresos”.

Mónica Leñero Álvarez, directora de Enlace Legislativo ANTAD, señaló que para una recuperación rápida, se necesita la devolución del IVA para que las empresas no se queden sin dinero y puedan seguir operando.

Para Rodrigo Chamery, representante de la Presidencia de CANACO, la generación de fuentes de empleo depende de las mipymes, por ello, propuso que el Gobierno, el Congreso de la Ciudad y las Alcaldías, destinar el 30% de su presupuesto anual a compras a estos micro y pequeños empresarios.