El Dr. Gatell, tan famoso como Simi

MAESTRO, EL 30 HABRÁ UNA SESIÓN PARA NIÑOS: “PREGÚNTALE AL DOCTOR”.

-En menos de 60 días, don Hugo ya es tan visto y famoso como el Doctor Simi en décadas. Analizan hacer virtuales las mañaneras y los reportes médicos diarios.

Se han tardado, aquí lo sugerimos en febrero pasado: el vocero lee las preguntas enviadas por los reporteros y AMLO las responde, y todos en casa; también propusimos suspender giras (que ya no se hacen). Gobernadores de NL, Coahuila, Durango, Michoacán y Tamaulipas piden parar obras del Tren Maya y Dos Bocas.

Son cinco bocas poderosas en sus respectivos estados, pero en el Zócalo capitalino no tendrán ningún eco. Creció a 3 mil el número de homicidios en México durante marzo.

Resultan más letales los pleitos entre cárteles y las diabluras de feminicidas y asaltantes que el Covid-19, que en casi dos meses lleva cerca de 1,400 decesos. Monreal dijo que debe ser voluntaria la renuncia de los servidores públicos al aguinaldo, por cuestión legal.

Tomando en cuenta que legisladores y funcionarios no están laborando al 100%, lo más digno sería que donen todo o el 50%; el sueldo no porque también comen, mantienen familia y pagan renta y servicios. Gurú, ¿la frase del día? Parafraseando a Sor Juana Inés: Hombres necios, no salgáis / a la calle sin razón, puede ser vuestra perdición por lo mismo que enfermáis de Coronavirus.