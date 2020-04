Dice adiós al espectáculo

Like

EL ACTOR VENEZOLANO SE DESPIDE DEL MEDIO ARTÍSTICO PARA ENTRAR DE LLENO A SU FACETA COMO EMPRESARIO

El actor de telenovelas, Fernando Carrillo, tomó la decisión de dedicarse de lleno a su faceta como empresario, luego de su último trabajo en la obra teatral El último día de mi vida. Esto, después de enfrentar los últimos meses, algunas controversias públicas de su vida personal y profesional.

Y es que el venezolano fue elegido por el empresario y productor de cine en China Dr. Morgan Shi, fundador de la compañía Fight to fame, para ser el nuevo C.E.O de México y América Latina de su empresa. Esta compañía emite la criptomoneda llamada FF Token, la moneda competencia directa de BITCOIN, la criptomoneda más popular y poderosa del mundo.

Con este nuevo cargo, Fernando tiene que estar de tiempo completo dedicado a organizar el lanzamiento continental y estar constantemente viajando para supervisar la criptomoneda en todos los países que tendrá a su cargo a partir de este próximo 1 de mayo.

Carrillo asegura que con su nuevo trabajo, generará mucha riqueza para México y para otros países. “Estoy viviendo un momento muy especial de mi vida, estoy enamorado, la carrera artística me dio muchas alegrías pero no es suficiente, es el momento de regresar y devolver tantas bendiciones que he recibido y sigo recibiendo de DIOS”, dijo el artista.