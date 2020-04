Crea durante crisis

Like

LA CUARENTENA LEJOS DE PERJUDICARLO LO HA VUELTO MÁS CREATIVO

Si hay alguien que ni suda ni se acongoja por la crisis que atraviesan la mayoría de los exponentes del regional mexicano por el Coronavirus es Luis Antonio López, El Mimoso, pues este break en su carrera le ha servido para realizar proyectos que tenía en mente y volverse más creativo.

“La verdad que este problema que estamos viviendo por la pandemia no me pegó, porque me gusta estar en mi casa, entonces, le pusimos al mal tiempo buena cara y estoy creando cosas dentro de la música, aproveche para lanzar el vídeo de la canción Sólo sé que fue en marzo de Juan Gabriel y Debut y despedida de Los Ángeles Negros de mi producción Sin arreglo y todo esto ha tenido muy buena aceptación”, señaló.

Agregó que aunque no han sido cosas formales forman parte de sus gustos. “¿Quién se atreve a cantar canciones de José Luis Rodríguez, El Puma; José José, Diego Verdaguer, Juan Gabriel?”, preguntó.