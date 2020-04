R-10

SALVADOR TREJO

puroz1enk5@gmail.com

Un osototote hicieron los mandos de la tira chilanga Alejandro García Rodríguez, presunto jefe de turno del Sector Santa Cruz, con indicativo Omega, y Juan Carlos Mendoza García, con indicativo Gama, pues a bordo de patrullas oficiales (MX061T6 MX669C1) se pusieron hasta las chanclas en un toquín en Neza York y ya pedos alteraron el orden público.

Dentro de la maruca MX061T6 había un arma larga y dentro de una mochila cartuchos útiles calibre 9 mm., así como una botella de Bukanitas a la micha, lo que hace suponer que los cuicos capitalinos andaban chupando dentro de la patrulla.

Dicen que perro no come perro, pero como quiseron agandallar a los tirantes municipales, ya no les tiraron quebrada. Como los jefazos andaban bien locos fue necesario llamar a los mandos de la SSC para que les pusieran un tenme aquí, fue así como llegó al lugar Luis Abraham Said Báez Martínez, jefe de Asuntos Internos de la SSC con indicativo Pretor, quien pidió paro martillo para llevarse a los borrachitos.

¿Estará enterado de esto el mero mero de la SSC, Omar García Harfuch? Imagínense sus jefes de un sector armando fiestas y panchos, bien persas, en plena pandemia.