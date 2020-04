“Adoro a mi papá, pero me negó como hijo…” : Andrés Puentes Jr.

Andrés Puentes Jr. no te veo desde que te divorciaste de Ana Patricia Rojo.

“Con Ana Patricia estuvimos casados un año y nos divorciamos hace 15 años”. ¿Después de Ana Patricia Rojo te volviste a casar?

“Sí, me casé con la actriz Silvia Ramírez tuve un hijo y ya también me divorcié de ella y no me he vuelto a casar, mi hijo tiene 10 años y es mi adoración y mi orgullo”.

¿Adoras también a tu papá Andrés

Puentes, el exesposo de Tatiana?

“Mi papá es mi adoración pero no lo puedo abrazar desde que me dijo que ya no quería que fuera su hijo cuando Televisa me pidió que me cambiara el nombre con todo el problema que tuvo con Tatiana y me puse Andrés Serdna que es Andrés al revés pero obviamente si me hubiera puesto Mickey Mouse, el ser hijo de Andrés Puentes no me lo iba a quitar, de todas maneras me lo cumplió porque negué mi apellido, le dolió mucho y dijo que ya no tenía hijo”.

¿Al no hablar contigo ni con los 2 hijos de Tatiana, no tiene hijos?

“Tiene un poco de contacto con Iván, un hijo que tiene después de mi, se contactan ellos dos veces al año pero le agradezco lo que hizo por mí y los momentos que estuvo, mis papás se divorciaron cuando yo tenía meses de edad, mi mamá se volvió a casar cuando yo tenia 2 años y el que realmente es mi papá es el esposo de mi mamá, que me ha cuidado y es el abuelo de mi hijo porque yo no tengo otra figura paterna que presentarle”

¿Tu papi conoce a tu hijo?

“Una vez en el cumpleaños de mi hermano Iván nos invitaron a todos y fueron mis papás con mi hijo, yo no pude ir y ahí se conocieron Andrés Puentes con mi hijo y le hizo un escándalo porque no le presentaron al niño de 3 años formalmente, en vez de disfrutarlo”.

¿Y en 15 años no te lo has encontrado o lo has llamado?

“Un día nos encontramos en la calle y me dijo: -Hola, que tal. como estás, mucho gusto- Eso ha sido todo”. Dijo Andrés.

¿Cuándo actúas invitas a tu papá al teatro?

“Claro que lo invito pero no va a ir, aún así le agradezco:-muchas gracias papá-”.

¿Las gracias por no hablarte durante 15 años o gracias de qué?

“De todo lo que sí hizo, hizo muchas cosas por mí, a fin de cuentas empecé mi carrera mucho gracias a mi padre Andrés Puentes, ya después se me cerraron puertas por lo mismo pero eso es otra cosa jajaja”, concluyó Andrés quien hizo en Televisa: “La candidata” y se conserva en alcohol y en hielo porque está igualito que hace 2 décadas, como los mamuts que encontraron bajo el hielo y estaban intactos desde hace 2500 años, así está Andrés Puentes Jr.