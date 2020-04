Víctimas del VIH temen por la Covid

En entrevista, una defensora de personas seropositivas dijo que temen al ir por sus medicamentos

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, llamó a los pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) a que tomen las precauciones debidas ante la pandemia de Coronavirus.

Pues de los fallecidos por la Covid-19, cinco de ellos padecían VIH o Sida. La activista Georgina Gutiérrez Alvarado, en entrevista telefónica expresó que tienen miedo de ir a recoger el medicamento que el sector salud les otorga. “Dan las recetas hasta por tres meses, pero no las surten, es decir, tienen que ir a recoger el medicamento en estos meses cuando la curva de infectados por Covid-19 está en crecimiento. Deben de dar facilidades para que no solo den la receta sino también los medicamentos para no poner en riesgo a las personas con VIH de contraer el virus”, expuso la activista.

“El VIH se transmite, no se contagia como la Covid-19”, sostuvo a Georgina Gutiérrez al explicar que los únicos fluidos por los que se transmite el VIH son por: transfusión sanguínea, leche materna (los bebés toman anticuerpos), semen (el semen está formado por proteína), líquidos preyaculatorios y fluidos vaginales.