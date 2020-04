Televisa no descarta una cuarta parte

EL ANTAGONISTA DE LA TELESERIE, RICARDO FRANCO COMPARTIÓ QUE SÍ PODRÍA HABER UNA NUEVA ETAPA EN LAS DESVENTURAS DEL HÉROE CITADINO, MANU

Luego de que este viernes terminó con gran éxito la tercera temporada del Sin Miedo a la Verdad, Televisa no descarta la posibilidad de una nueva entrega del héroe citadino, una vez que termine la pandemia. Así lo comentó en exclusiva para Grupo Cantón, el antagonista de la historia Ricardo Franco, quien interpreta al teniente Nico.

“Sin Miedo a la Verdad es la mejor serie que ha sacado Televisa hasta ahorita, nos fue muy bien. Esperemos que sí haya una cuarta temporada porque esta les dio muy buen rating. De hecho la producción tendrá junta con los ejecutivos esta semana y ahí van a ver si se hace la cuarta temporada…”. El actor de Aguascalientes disfrutó mucho su intervención. “Mi personaje, Nicolás creció mucho desde que apareció en la segunda temporada. El final se cerró diferente a lo que teníamos pensado, pero quedó muy bien. Me sentí muy a gusto, para mí el haber trabajado en esta serie de horario estelar y como antagónico es un parte aguas en mi carrera y una proyección muy importante para mí”.

Continuó. “Creo que este personaje me dejó sorprendido porque es la primera vez que trabajo sin apuntador. Me voy contento porque a la gente le ha gustado mucho mi trabajo y me lo dicen en las redes. Mi actuación me dejó un buen sabor de boca. Me preparé mucho… Eso el público lo agradece”, finalizó.