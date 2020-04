Inválidas, comparaciones simples entre países por la Covid-19

ARTURO ERDELY, SEÑALA QUE HASTA AYER, LAS AUTORIDAES SANITARIAS NO HAN RESUELTO SU SEÑALAMIENTO AL RESPECTO DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS

CIUDAD DE MÉXICO.–El doctor en Ciencias Matemáticas, Arturo Erdely, mencionó en una entrevista forzosamente realizada a través de una llamada telefónica por el distanciamiento social, o físico, como lo llaman algunos basándose en la tecnología que nos permite interactuar de manera sociodigital, que no le gusta comparar la manera en que diversos países han afrontado la pandemia de la Covid-19.

El investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dijo a Grupo Cantón que los países “tienen población, densidad de población y distribución socioterritorial diferente.

Entonces son tantas cuestiones que para poder hacer comparaciones, habría que hacer varios cálculos más sofisticados para que sea válida; pero de plano, nada más así comparar la tasa de letalidad de un país con otro, pues no, o por ejemplo, el número de pruebas puede ser muy distinto entre naciones, por eso a mí no se me hace pertinente”, dijo el matemático de la UNAM.

Ayer mismo, el matemático criticó que “sí hay tiempo para atender cuestiones que dan posicionamiento mediático no prioritario, pero que no lo hay para atender cuestionamientos académicos sobre un asunto tan delicado y de interés nacional”, después de cuestionar que el factor presentado solo una ocasión, utilizado para estimar las muertes y contagios con el método centinela, tiene inconsistencias.